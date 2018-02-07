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Lassa sıtmasında ölü sayısı 32'ye yükseldi

SAĞLIK HABERLERİ | 07.02.2018 13:18 | Son Güncelleme

Lassa sıtmasında ölü sayısı 32'ye yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki Lassa sıtması salgını 16 eyalete yayılırken, ölü sayısı 32'ye çıktı.

Gombe Eyaleti Sağlık Bakanlığı yetkililerinden D. Joshua Ebubekir, 18 yaşındaki bir kadının daha sıtma nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Kuzeydoğudaki eyalette hayatını kaybeden kadınla ülke genelinde ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi, sıtmanın görüldüğü eyalet sayısı da 16'ya çıktı.

Nijerya Sağlık Bakanı Isaac Adewole, dün, Nijerya'nın 15 eyaletine yayılan Lassa sıtması nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Adewole, sıtmanın Bauchi, Plateau, Taraba, Nasarawa, Benue, Kogi, Ebonyi, Rivers, Imo, Anambra, Edo, Delta, Ondo, Osun ve Lagos eyaletlerinde tespit edildiğini söylemişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor. Yetkililer, halkın temizlik konusuna daha fazla dikkat etmeleri, fare ve diğer kemirgenler ile temas kurmamaları tavsiyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lassa sıtması nijerya

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