Lazer epilasyon ile istenmeyen tüylerden kurtulun

İstenmeyen tüylerin kadın ve erkeklerin kabusu olduğunu vurgulayan Güzellik Uzmanı Necla Bak, lazer epilasyonla istenmeyen tüylerin kabus ve problem olmaktan çıktığını söyledi.

Güzellik Uzmanı Necla Bak lazer epilasyon işlemi hakkında bilgiler verdi.

İstenmeyen tüyler kadın ver erkeklerin kabusu olduğunu belirten Güzellik Uzmanı Necla Bak, “Artık istenmeyen tüyler kabus ve problem olmaktan çıkmış durumda. Kadın ve erkeklerde yapılacak olan lazer epilasyon da kişinin cilt yapısı, vücut yapısı ve süreç olarak göreceği etkileşim ile etki görmektedir. Kişiye yapılacak olan teknik versiyonlar da artık günümüzde çok gelişmiş durumda. Lazer epilasyonda kişinin cilt kıl melalinine nüfuz ederek, deri altındaki kıl kökünün derinliğine apsorve ederek kılı tahrip etmekte ve orda ki apsorve edilen ısı ile temas edilen deri noktasındaki kıl kökünün nüfuz ettikten sonra deri altında yapılacak olan işlemde kılı yakıyor. Kılı yaktıktan sonra o bölgede kılın çıkmamasına sebebiyet veriyor” dedi.

Lazer epilasyonda teknik versiyonların geliştiğini aktaran Bak, “Eskiden acılı olan yöntemler kişinin dayanamayacağı noktada olan teknik noktadaki versiyonlar günümüzde gelişmiş durumda ve günümüzde gelişen teknik versiyondaki yöntemlerde yapılacak olan işlemlerde konforlu ve daha acısız şekilde kişiye nüfuz etmektedir. Kişinin yapılacak olan bölgesi vücut, beylerde boyun olabilir. Batık şeklinde problemi olan kişilerde bu problemi ve kabusu ortadan kaldırmış oluyoruz. Kişi tabi ki yapılacak olan seanslar da etkisini görmekte oluyor. Tabi ki etkileşimlerde bizim burada belirtiğimiz iletişim noktasındaki etki etken yüzde 80’dir. Yüzde 80’lik durumda tabi ki kişinin gördüğü etki noktasıdır . Biz sağlık noktasında hiçbir şeye yüzde 100 demiyoruz. Çünkü açık uç bırakmak zorundayız. Konforlu, işleyişli teknik versiyonlarda doğal olarak pürüzsüzlüğe ve güzel vücut, ten yapısına kişiler kavuşmakta oluyor” şeklinde konuştu.

Lazer epilasyonda tekniklerinin dört mevsim olarak etkisini gösterdiğini dile getiren Bak, “Geçmişte yazın hiç lazer yapılmaz yönündeki durumlarda kalkmış durumda. Süreç olarak dört mevsim lazer epilasyon yapılabilinir. Gelen hastalarımız ağrısız acısız konforlu soğutucu geniş versiyonlu yöntemlerle acısız versiyondaki işlemlerle çözüme kavuşmaktadır. Hastalarımız yüzde 80’lik etkiyi gördükten sonra kişi senede 2 veya 3 defa seans ihtiyacı hissedebilir” ifadelerini kullandı.