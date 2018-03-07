Prof. Dr. Osman Köse, lazer epilasyonu konusunda şu açıklamaları yaptı: Lazer epilasyon konusunda inanılan yanlışlar



Günümüzde çok sık kullanılmaya başlayan lazer epilasyon, kadınlar için artık neredeyse vazgeçilmez bir gereksinim oldu. Ancak hala bu konuda sık duyduğumuz, bilimsel temeli hiç olmayan yanlış bilgiler var. Lazer; X ışığı veya ultraviyole ışığı değildir. Vücuda zarar verecek bir ışık değildir. Yalnızca kıllara etki ederler. Etkisi tedavi bitince geçer. Lazer epilasyon kısırlık yapar mı ?



Lazer epilasyon kesinlikle kısırlığa yol açmaz. Lazer, derideki kılları yok etmek amacıyla 0,5-1 milimetrelik bir derinlikte uygulanan kişiye zararlı olmayan yalnızca kıl köküne etkili ısı enerjisi veren bir cihazdır. Genital alanlara uygulanan lazer yüzeysel bir etki ile kılları yok ettiğinden o bölgeye çok uzak olan yumurtalıklara etki etmez ve kısırlığa yol açmazlar. Lazer epilasyon sonrası kıllar zaman içinde yeniden çıkar mı ?



Uygun dozlarda ve sürelerde uygulanan lazer epilasyon kalıcı bir sonuç verir ve kıllar bir kez daha çıkmaz. Lazer uygulaması genel olarak bir yıllık süre içinde 1-1.5 aylık sıklıklarla 8 seans yapıldığında kılların % 80’inden fazlasını yok eder ki bu sonuç tedavide başarı kabul edilmektedir.

Koltuk altı lazer uygulaması lenf bezlerine etki eder mi ?



Koltuk altındaki lenf bezleri ortalama olarak 2-3 cm derinlikte yer alırlar. Buraya lazer ışıklarının ulaşması olanaksızdır. Bu nedenle koltuk altı lazer tedavisinin lenf bezlerine etkisi olmaz. Hiçbir şekilde lenf bezi hastalıklarına neden olmaz. Benlere lazer ışığı geldiğinde deri kanseri olur muyuz ?



Derideki benler lazer ışıklarından etkilenmezler. Lazer ışıkları benlerde kanser oluşturabilen ultraviyole ışınları değildir. Güneşten gelen ultraviyole ışıkları bazı benlerde tehlikeli dönüşümlere yol açabilir. Bu nedenle benlere lazer ışığı gelmiş olsa bile bu kesinlikle benlerin deri kanserine dönüşmesine yol açmaz. Yalnızca renklerinde 10 gün süreyle bir koyuluk olur ve bu renk artışı da kısa sürede geçer. Yüz bölgesi lazer epilasyonu tehlikeli midir ?



Yüz bölgesi, diğer vücut bölgelerinden farklı olarak hormonların etkisine daha açık bir bölgedir. Ayrıca yüz bölgesinde çok sayıda kıl (ayva tüyü) biçiminde bulunmaktadır. Bu nedenle; koltuk altı, bacak gibi bölgelere göre seans sayısı daha fazla olur. Yüz bölgesine epilasyon uygulamasının hiçbir tehlikesi yoktur. Ancak seçilecek lazer türü ve uygulama sayısı lazer seansı öncesinde belirlenmelidir.

Bacaklarda kılcal damarları artırır mı ?



Bacak bölgesine uygulanan lazer ışıkları kılcal damarları artırmaz. Bacaklarda kılcal damarlar daha çok uzun süre ayakta durmakla olur. Lazer ile verilen lazer ışığı kılcal damarlara etki etmez. Dolayısıyla da yeni kılcal damar oluşumuna neden olmaz. Lazer ile IPL (Yoğun Işık atımı) aynı cihazlar mıdır ?



Lazer epilasyon için kullanılan tıbbi cihazlar değişik isimler altında değişik derinliklerde atış yapan cihazlar iken yoğun ışık atımı yapan IPL cihazı lazer değildir. IPL cihazlarının etkinliği lazer cihazlarına göre zayıftır ve kılların yeniden çıkmalarına neden olabilir. Lazer süt kanallarına etki edip tehlikeye yol açar mı ?



Göğüs uç kısımındaki istenmeyen tüyler için yapılan lazer uygulamaları memelerin daha iç kısımlarındaki süt kanallarına etki etmez. Süt kanalları daha derindedir ve lazer ışıkları yüzeyde kalır. Bu nedenle lazer epilasyon yöntemleri süt kanallarına etki etmez. Lazer tedavisi alan kişilerde ileride görebileceği kemoterapi tedavileri etkisiz olur mu ?



Lazer tedavileri yapıldıkları anda yalnızca 1-2 milimetre derinlikteki kılların ısı enerjisi ile yok edilmesine neden olurlar. Etkileri kılların tedavi edildiği süre boyunca sürer. Vücudumuza yayılan ve devam eden bir etki söz konusu olmamaktadır. Tedavi bittikten sonra etki devam etmeyeceği için ilerde alınacak kemoterapi tedavilerine engel oluşturması kesinlikle söz konusu değildir.