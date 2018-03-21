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Lazer tedavisi ile gözlüklerinizden kurtulmak mı istiyorsunuz?

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.03.2018 17:31 | Son Güncelleme

Gözlük ve lenslerden kurtularak yaşam kalitenizi yükseltmek isteyenler… Lazer yaptırmak istiyor fakat kulaktan dolma yanlış bilgiler yüzünden endişeleniyor musunuz?

Lazer tedavisi ile gözlüklerinizden kurtulmak mı istiyorsunuz?

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Atmaca, lazer tedavisi ile ilgili merak edilenler ve lazerle ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgiler veriyor.

Gözüm lazere uygun mu? Herkese lazer uygulanabilir mi?

Gözün lazere uygun olup olmadığına ayrıntılı tetkik ve muayene sonrası karar verilir. Kornea dediğimiz gözün ön tabakasının kalınlığı, eğriliği, başka hastalıkların olup olmadığı değerlendirilir. Örneğin; bağ dokusu hastalığı olan kişilerin göz yapısı uygun olsa dahi lazer yapılamaz.

Lazer tedavisi güvenilir midir?

Lazer tedavisinin başarı oranı %95-98’ dir. Lazer, 1980’li yıllardan itibaren güvenle yapılmakta olan FDA onaylı bir tedavidir. Bu güne kadar dünyada 30 milyonun üzerinde insan lazer tedavisi olmuştur. Günümüzde gözlük ve lenslerinden kurtulmak isteyen çok sayıda hastamıza başarı ile uyguladığımız bir tedavidir.

Lazer sonrası ne zaman işe dönebilirim?

Lasik işlemi sonrası ertesi gün işe dönebilirken, diğer yöntemlerde batma yanma ve net görememe gibi nedenlerden dolayı işe dönmeniz birkaç gün alabilir.

Lazerle astigmat tedavisi yapılamıyor mu?

Sık karşılaştığımız doğru bilinen yanlışlardan birisi de budur. Lazer ile miyop, hipermetrop ve astigmatınızdan tamamen kurtulabilirsiniz.

Lazer öncesi lenslerimi ne zaman çıkarmam gerekir?

İdeal olanı, lazerden 2 hafta (en az 10 gün) önce kontakt lens kullanmamaktır.

Lazer öncesi makyaj sorun olur mu?

Lazer tedavisi öncesi 5 gün kozmetik uygulamamalıyız. Makyajımızı iyi temizlediğimizi zannetsek dahi mikroskop altında kozmetik partiküllerinin görebildiğini unutmamalıyız.

Hamile iken lazer olabilir miyim?

Hormonal değişikliklerden dolayı göz derecelerimizde dalgalanma olabileceğinden hamilelik ve emzirme döneminde lazer işlemini kesinlikle önermiyoruz. Emzirme dönemi bittikten 2 ay sonra lazer olabilir gözlüklerinizden kurtulabilirsiniz.

Lazerden sonra numaram tekrar yükselir mi?

Çok az sayıda hastada numara yeniden yükselebilir. Fakat bu numaraların hiçbir zaman lazerden önceki numaramız kadar olması beklenmez. Örneğin; Gözünde 4 derece miyop olan bir kişinin 10 yıl sonra numarasının 1 derece artarak, 5 dereceye ilerleyeceğini farz edelim. Lazer sonrası numarası sıfırlanan bu kişinin 10 yıl sonra küçük bir ihtimalle 1 derece miyopu olabilir.

Lazer olanlar katarakt ameliyatı olamıyor mu?

Lazer gözümüzün en ön tabakası olan kornea tabakasına uygulanır. Göz içindeki saydam merceğin matlaşması ile oluşan katarakt hastalığına hiçbir etkisi olmamakla birlikte, ileride katarakt olduğunuzda rahatlıkla ameliyat olabilirsiniz.

Lazer sonrası renkli lens takabilir miyim?

Gözümüz tamamen iyileştikten sonra hijyen kurallarına dikkat ederek renkli kozmetik lensler kullanılabilir.

Lazer göz kuruluğu yapar mı?

İleri derecede göz kuruluğu olanlara lazer tedavisi önerilmez. Bunun dışında lazere bağlı oluşabilecek göz kuruluğu şikayetleri damlalar ile rahatlıkla tedavi edilir.

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Lazer göz Medical Park

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