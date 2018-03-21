Lazer tedavisi ile gözlüklerinizden kurtulmak mı istiyorsunuz?

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Atmaca, lazer tedavisi ile ilgili merak edilenler ve lazerle ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgiler veriyor.

Gözüm lazere uygun mu? Herkese lazer uygulanabilir mi?



Gözün lazere uygun olup olmadığına ayrıntılı tetkik ve muayene sonrası karar verilir. Kornea dediğimiz gözün ön tabakasının kalınlığı, eğriliği, başka hastalıkların olup olmadığı değerlendirilir. Örneğin; bağ dokusu hastalığı olan kişilerin göz yapısı uygun olsa dahi lazer yapılamaz.

Lazer tedavisi güvenilir midir?



Lazer tedavisinin başarı oranı %95-98’ dir. Lazer, 1980’li yıllardan itibaren güvenle yapılmakta olan FDA onaylı bir tedavidir. Bu güne kadar dünyada 30 milyonun üzerinde insan lazer tedavisi olmuştur. Günümüzde gözlük ve lenslerinden kurtulmak isteyen çok sayıda hastamıza başarı ile uyguladığımız bir tedavidir.

Lazer sonrası ne zaman işe dönebilirim?



Lasik işlemi sonrası ertesi gün işe dönebilirken, diğer yöntemlerde batma yanma ve net görememe gibi nedenlerden dolayı işe dönmeniz birkaç gün alabilir.