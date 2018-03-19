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LED'le kanser tedavisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2018 12:02 | Son Güncelleme

Güney Koreli bilim adamları, LED kullanarak sağlıklı hücrelere zarar verilmeyen bir tedavi yönetimi geliştirdi

Güney Koreli bilim adamları LED (Işık Yayan Diyot) ve laparoskopi kullanan, saldırganlığı en düşük kanser teşhis ve tedavi yönetimi keşfetti.

Yonhap ajansının haberine göre, Kore Elektroteknoloji Araştırma Enstitüsü (KERI), sadece kanserli hücreleri hedef alan bir teknoloji geliştirildiği, söz konusu teknoloji ve uzmanlık bilgisinin yerel bir firmaya devredileceğini açıkladı.

LED ışıklarını kullanarak kanser hücrelerinin tespit edildiği yöntemde, tedavi için PDT (fotodinamik terapi) lazer kullanılıyor.

PDT, ışığa duyarlı hale getiren bazı ilaçları kullanarak belli ışık türlerini aktive ediyor, bu şekilde tedavi kolaylaşıyor. Işık sadece kanserli hücreleri hedef aldığı için PDT etkin bir tedavi yöntemi sayılıyor.

KERI araştırmacısı Bae Su-jin, laparoskopiye dayalı PDT'nin tıp endüstrisinde büyük etkisi olacağını belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore KANSER TEDAVİSİ

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