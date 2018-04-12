Leke mevsimi başladı

Baharın gelmesiyle güneş yüzünü gösterirken, uzmanlar güneş lekelerine karşı uyardı. Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Dönmez, şapka, giysi ve kremlerle korunmanın önemine dikkat çekti

Nisan ayının neredeyse ortalarına gelinmesiyle güneş de etkisini göstermeye başlarken, dermatoloji uzmanları lekelere karşı daha dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. TRT Çukurova Radyosu’nda canlı olarak yayınlanan “Akdeniz’den Toroslar’a” programına katılan Medical Park Tarsus Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Neslihan Dönmez, baharla birlikte güneş lekelerinin görülme oranının arttığını belirtti.

Sunucu Nur Görür’ün sorularını yanıtlayan Uzm. Dr. Neslihan Dönmez, şapka, giysi ve kremlerle korunmanın öneminin altını çizdi. Özellikle açık tenli kişilerde güneş lekesi riskinin arttığını belirten Uzm. Dr. Neslihan Dönmez, diğer etkenleri ise şöyle sıraladı:

“Uzun süre güneşte kalınması, bazı ilaçların kullanımı, kimyasal maddelerle temas, endokrinolojik hastalıklar, travmalar, lazerle kimyasal soyma işlemi yapılması, ilaç alerjileri, limon, incir ve havuç gibi bazı bitkilerin cilde sürülmesi.”

Uzm. Dr. Neslihan Dönmez, cilt lekelerinden korunma konusunda şu önerilerde bulundu:

“Gündüz, özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıya çıkılacaksa, şapka takılmalı, ince ve açık renkli giysiler giyilmeli. Giysilerin pamuklu olması tercih edilmeli. En az 30 faktör koruyuculu kremler kullanmalı. Açık tenli kişiler faktörü daha fazla olan koruyucular kullanmalı. Koruyucu seçiminde, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerin seçimi uzman doktorun yönlendirmesi daha iyi sonuçlar alınmasını sağlar. Denize ya da havuza girilmişse hemen duş alınmalı ve nemlendirici krem sürülmeli.”

Güneş lekelerinin tedavi edilebildiğini de kaydeden Uzm. Dr. Neslihan Dönmez, “Güneş lekelerinin tedavisinin yazın değil, ekim ayından itibaren yapılması çok daha sağlıklı sonuç verir. Tedavide leke giderici kremler, kimyasal peeling, enzimalik peeling, lazer, PRP ve mezoterapi yöntemleri uygulanabilir. Tedavinin, hastanın cilt yapısına ve lekenin tipine göre yapılması gerekir” dedi.

Uzm. Dr. Dönmez, güneş lekesinin derin ya da yüzeysel olmasının, kişinin ten renginin ve diğer birçok faktörün tedavi yöntem ve sürecini etkilediğini, bu nedenle uzman doktor kontrolünde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Sunucu Nur Görür’ün ‘bitkisel çözüm’ konusundaki sorularını yanıtlayan Uzm. Dr. Dönmez, “Bitkisel ürünler kullanılarak yapıldığı belirtilen güneş koruyucular her zaman çözüm olmuyor. Hatta bazen lekelerin daha da artmasına yol açabiliyor. Bu konuda internette çok yoğun bir bilgi kirliliği var. En doğrusu, uzman doktora danışmadan bitkisel ya da başka bir ürün kullanılmaması” dedi.

Uzm. Dr. Neslihan Dönmez, ciltteki her tür lekenin, renginin ya da şeklinin değişmesi durumunda da mutlaka bir hekime gitmek gerektiğinin altını çizdi.