Libyalı Ali Muhammed 14 yaşında ilk adımını attı

DHA İSTANBUL -(ÖZEL)- SON UMUTLARI TÜRKİYE’YDİ... LİBYALI ALİ MUHAMMED 14 YAŞINDA İLK ADIMINI ATTI -Libya'da serebral palsi hastalığıyla dünyaya gelen Ali Muhammed Muqaji, 14 yıl boyuncu bir çok ülkede defalarca ameliyat oldu ancak bir türlü ayağa kalkamadı. -Ailenin son umudu Türk doktorları oldu. -Ali Muhammed, 12 saat süren ameliyatın ardından 14 yaşında ilk adımlarını attı. Muhammed ve ailesinin mutluluğu gözlerinden okundu. Haber İlknur SARGUT - Kamera: Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL,(DHA)- LİBYA'da serebral palsi hastalığıyla dünyaya gelen Ali Muhammed Muqaji, Türkiye'de gerçekleştirilen 12 saatlik operasyon sonrası 14 yaşında ilk kez yürüdü. Heyecanı gözlerinden okunan Muqaji, "Hayatımda ilk kez ayağa kalktım, yürüdüm. Allah Türk doktorlardan razı olsun Türkiye'yi çok sevdim" dedi. Dünyada yaklaşık her bin çocuktan 4'ü serebral palsi (SP) yani beyin felci tanısıyla hayata gözlerini açıyor. Son rakamlara göre ise dünya üzerinde yaklaşık 17 milyon çocuk bu hastalıkla mücadele ediyor. Bunlarda biri de Libyalı Ali Muhammed Muqaji. 14 yıl önce 3 çocuklu Muqaji Ailesi'nin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Muhammed, doğum sırasında beynine oksijen gitmediği için serebral palsi hastalığına yakalandı. 6 aylıkken emeklemediği fark edilince Ali Muhammed'i hastaneye götüren aile, hastalığı ilk kez o zaman tanıdı. Ürdün, Mısır ve Tunus olmak üzere 3 ülkede defalarca ameliyat olan Ali Muhammed ve ailesi son umut olarak Türkiye'ye geldi. "ÇOK MUTLU VE SEVİNÇLİYİM" Yaklaşık 4.5 ay önce Şişli Kolan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Doğan tarafından muayene edilen küçük çocuk, 6'şar saatlik 2 ameliyat geçirdi. Kalça, diz ve ayak bileklerinden ameliyat olan Ali'nin kalçalarına kas uzatma, diz ve ayak bileklerine ise kemik ameliyatı yapıldı. Sonrasında gerçekleştirilen 4.5 aylık fizik tedavi süreci sonrası Ali, 14 yaşında ilk adımlarını attı. İlk kez ayağa kalkmanın ve adım atmanın mutluluğunu yaşayan Ali Muhammed Muqaji, "Ameliyatım çok güzel ve başarılı geçti Allah doktorlarımdan razı olsun. İlk kez yürüdüm çok mutlu ve sevinçliyim. Türkiye'yi de çok sevdim insanları çok iyi ve misafirperver. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu. ANNE: ACI ÇEKTİĞİNİ GÖRDÜĞÜMDE İÇİM SIZLIYORDU Oğlu Ali'nin 14 yıl boyunca büyük acılar çektiğini söyleyen baba Muhammed Ali Muqaji, "Acısı çok büyüktü, kıyafetlerini kendisi giyemiyordu ve acıdan kıvranıyordu. Zaman geçtikçe kilo da kaybetmeye başladı" dedi. 14 yıl boyunca bu anı beklediğini ve oğlunun yürüdüğünü görünce gözyaşlarını tutamadığını söyleyen anne Selma Ali Engam ise yaşadığı sevinci şu sözlerle anlattı: "Herkes oğlun ilk yürüdüğünden ne hissettin diye soruyor. O benim ilk göz ağrım, ilk evladım 14 yıldır yürüyemediğini ve acı çektiğini her gördüğümde içim sızlıyordu. Acaba oğlumun durumu ne olacak diye soruyordum. 'Allahtan umudunuz kesmeyin illa bir çare bulunur, bir ölüme çare yok' dediler. Türkiye'den Ortopedist Prof. Dr. Ahmet Doğan'ı önerdiler. Ben oğlumun yürüyeceğine inanamadım, kaygılıydım. Ahmet hocamız umut oldu. Dediği gibi Ali Muhammed ameliyattan 4 ay sonra kalkıp suyunu kendisi aldı. O anı görünce dayanamadım ağladım. Bu mutluluk anlatılamaz, Allah Türk hekimlerden razı olsun." "İNANILMAZ BİR YÜRÜME AZMİ VAR" Ali Muhammed'in Türkiye'ye geldiğinde durumunun kötü olduğunu söyleyen Ortopedist Prof. Dr. Ahmet Doğan, "Rehabilitasyonu çok iyi yapılmamıştı. Muayenesini ve gerekli tetkiklerini yaptık. Aileye çocuklarının bir yürüme şansı olduğunu söyledik. Ağır bir ameliyattı, iki seansta, sekiz farklı yerinden toplam 12 saatlik ameliyat geçirdi. Ama Ali'nin inanılmaz bir yürüme azmi, yaşam sevinci var. Ameliyat olalı yaklaşık 4.5 ay olmasına rağmen inanılmaz yol kat etti. Şu an tek başına walker (yürüteç) yardımıyla yürümeye başladı. Her gün çok daha iyi olacak, daha iyi yürüyecek. Artık kendi işini kendi görebilecek durumda" ifadelerini kullandı. "AİLELER ASLA VAZGEÇMESİN" Serebral palsi hastası olan birçok çocuğun sosyal hayattan uzaklaşarak ev hapsi yaşadığına dikkat çeken Prof. Dr. Doğan, ailelere asla vazgeçmemelerini söyleyerek önemli tavsiyelerde bulundu: "Bu işin birinci adımı fizik tedavi ve bu çocukların fizik tedaviyi bırakmaması gerekiyor. Hastalığın tutumuna bağlı olarak da bazen fizik tedavinin yetmediği durumlar olabiliyor. O zaman biz ortopedi olarak devreye girip birtakım düzeltici kas ve kemik ameliyatları yapıyoruz. Ali de kalça, diz ve ayak bileklerinden ameliyat oldu. Ali daha yolun başında ve bundan çok daha iyi yürüyecek. Onun gibi binlerce hastam var. Çok zor ve yorucu bir süreç her gün yaklaşık 2 saat fizik tedavi gerekiyor. Ama asla vazgeçmeyeceksiniz. Aile yıllardır mücadele ediyor ve amacına ulaştı. Aileler kesinlikle vazgeçmesin, azimle devam ettikleri takdirde bir gün ışığı görecekler." Önümüzdeki günlerde Libya'ya dönmeye hazırlanan küçük Muhammed'in hedefi mühendis olmak.