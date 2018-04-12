"Limonata içmiyorsunuz şeker yiyorsunuz"

Trakya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri, bir şişe ambalajlı limonatanın içerisinde 19 küp şeker olduğunu tespit etti. Öğrenciler, ‘Şeker İçtiğimizin Farkında mıyız?’ sloganıyla, sokak sokak gezerek hazır içeceklerin çok fazla şeker içerdiğini vatandaşlara anlatmaya çalıştı.

Öğrenciler, Saraçlar Caddesi’nde hazır içeceklerin içerisinde bulunan küp şeker oranını gösteren panoyla farkındalık oluşturmaya çalıştı. Trakya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Hale Nur Çakar, "Ambalajlı içeceklerin içerisinde bulunan şeker oranını insanlara göstermek istiyoruz. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Kola, limonata, meyve suyunun içinde ne kadar şeker var, bunu anlatmak istiyoruz. En zararsız içeceğimiz su. Hayatımızda tüketmemiz gerekiyor. Sokakta gezerek broşür dağıtıyoruz. Şekeri fazla tükettiğimizde obezite oluyoruz. Obezitede bir çok hastalığı beraberinde getiriyor. Farkında olmadan tüketilen şekeri insanlara göstermeye çalışıyoruz. Bir 330 mililitre şişe limonatada 19 küp şeker var. Kutu kolada 11 buçuk tane küp şeker var" dedi.