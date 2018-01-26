"Liposuction 3 boyutlu vücut şekillendirmede başarılı sonuçlar veriyor"

İSTANBUL, (DHA)-GELİŞEN teknoloji sayesinde son yıllarda liposuction tekniğinin artık sadece yağ alımı için kullanılmadığını belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayşen Bilge Sezgin, Liposuction'ın yağ alımı işlemi olmasına rağmen, artık sadece yağlardan kurtulmak amacıyla değil, daha düzgün, daha estetik ve daha genç hatlara sahip bir vücut elde etmek için de uygulandığını ifade etti.

Yağlanmanın değişik sebeplerden dolayı olabildiği gibi genetik faktörlere, beslenme, yaşam alışkanlıkları, ilaç kullanımı ve bazı hastalıklara bağlı pek çok faktörle de olabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Sezgin, belirli bölgelerde istenmeyen yağların toplanmasına lipodistrofi denildiğini vurguladı. Sezgin, özellikle bu tip durumlarda liposuction işleminin çok iyi sonuçlar verdiğine vurgu yaptı.

"ÜÇ BOYUTLU VÜCUT ŞEKİLLENDİRME NASIL YAPILIR?"

Sezgin, ‘'Basen, kalça ve göbek gibi bölgelerde daha çok genetik olarak yağ birikimi yaşanır. Karın ve bel çevresinde ise genellikle metabolik veya hormonal etkenlere bağlı fazla yağ birikimleri oluşabilir. Doğum ve doğum sonrası nedenlerden, hareketsiz yaşamdan kaynaklı nedenlerden de bölgesel yağlar oluşabilir. Oysa ince bel her zaman gençlik ve estetik sembolüdür. Son yıllarda amacımız sadece yağ almak değil, şekil vermektir. Gerekirse bazı bölgelere yağ koyarak desteklemek yani lipofiling yapmak, bazı bölgeleri retraksiyon ile sıkılaştırmak veya cilt ve cilt altı doku kalitesini arttırmak gerekebilir'' dedi.