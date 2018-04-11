Liposuction ile yaza girmeden fazlalıklara elveda deyin

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Op. Dr. Emrah Efe Aslaner, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte cinsiyet farkı gözetmeksizin birçok kişinin sorununun istenmeyen bölgesel yağlar olduğunu ancak liposuction ameliyat ile istenmeyen yağlara veda etmenin kolay olduğunu söyledi.

Günümüzde beslenme alışkanlıkları ve yaşam biçiminin insanların kilo alıp vermelerinde en önemli faktörlerden birisi olduğunu dile getiren Op. Dr. Aslaner, “Fazla kilolardan kurtulmak için uygun diyet, egzersiz ve düzenli bir yaşam tarzı şarttır. Ancak, bu şartları yerine getiren kişilerde bile kaybolmayan inatçı yağ birikimleri olabilir. Karın, bel, kalça, uyluk dış ve iç tarafı, diz gibi vücudun belli bölgeleri diyet ve egzersize dirençli yağ birikim bölgeleridir. Bu bölgelerdeki fazla yağlanma diyet ve egzersizle ancak belli bir ölçüde giderilebilir. Kişilerin sporla veremedikleri yağlardan kurtulmak için liposuction öneriyoruz” dedi.

Liposuction’ın ameliyat ile yapılan estetik bir girişim olduğunu ve tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanıldığını belirten Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Op. Dr. Emrah Efe Aslaner sözlerini şöyle sürdürdü:

“Liposuction, vücudun belli bölgelerindeki yağ birikimlerinin özel bir vakumla emilerek vücuttan uzaklaştırıldığı bir ameliyat yöntemidir. Liposuction ameliyatı, bölgesel veya genel anestezi altında uygulanmaktadır. Ameliyatın süresi, kaç bölgeye liposuction yapılacağına göre değişmektedir. Vücutta en sık liposuction yapılan bölgeler; karın bölgesi, kalça, uyluk ve diz iç bölgeleri ve çene altı (gıdı) bölgesidir. Bunun dışında erkeklerde meme bölgesinin yağlanması da liposuction yöntemi ile tedavi edilmektedir. Genel anestezi altında operasyon yapılan hastalar genellikle hastanede bir gece tutulurken, bölgesel anestezi ile operasyon yapılan hastalar aynı akşam taburcu edilirler. Liposuction kesinlikle bir zayıflatma veya kilo verdirme ameliyatı değil, bir vücut kontur düzeltme ameliyatıdır. Bu ameliyatla hacmi artmış, diyet ve egzersize dirençli yağ dokusu vücuttan uzaklaştırılırken, mevcut yağ hücrelerinin sayısı da azaltılmış olur.”

Liposuction ile vücuttaki yağın güvenli şekilde en fazla yüzde 5 kadarının alınmasının mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Bakıner, “100 kg ağırlığında bir kişide 5 kg yağ alınması anlamına gelmektedir. Liposuction temel olarak, kişide bir veya birkaç bölgede mevcut asimetrik ve orantısız yağ artışının ortadan kaldırılması için kullanılır. Liposuction uygulanacak bölgedeki fazla yağ dokusunun ortadan kaldırılması için ameliyat öncesinde diyet ve spor gibi gerekli çabaları göstermiş olması istenmektedir” diye konuştu.

Liposuction ile derin katlardaki fazla inatçı yağlar alınmakla birlikte, son 10 yıl içinde geliştirilen yüzeysel liposuction ya da liposculpture adı verilen yöntemle kontur düzensizliğine neden olan yağ birikimlerinin de giderilebildiklerini sözlerine ekleyen Op. Dr. Bakıner, “Günümüzde liposculpture tekniği ayrıca deri sarkıklıklarının giderilmesi ve inatçı selülitlerin yok edilmesinde güzel sonuçlar veren bir yöntem haline gelmiştir. Son yıllarda uygulanmakta olan teknikler ile liposuction vücut kontur düzeltimindeki vazgeçilmez yerini almıştır. Amaç zayıflatma değil, kontur düzeltme olduğu sürece, iyi seçilmiş hastada, hastane koşullarında iyi uygulanan teknikle, emniyet sınırı aşılmadığı takdirde herhangi bir riski olmayan bir ameliyattır” şeklinde konuştu.