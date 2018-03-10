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Lise öğrencileri paramedik eğitimini uzmanından dinledi

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.03.2018 11:10 | Son Güncelleme

Habibe Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Yaşlı Bakım Programı ve Kariyer Günleri kapsamında paramedik eğitimini uzmanlarından dinledi.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Paramedik programını ağırlayan lise son sınıf öğrencileri, paramedik mesleğini, kariyer hedeflerini ve paramedik eğitiminin tanıtımını dinledi.

Lise öğrencileri paramedik eğitimini uzmanından dinledi

Habibe Edip Törehan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Yaşlı Bakım Programı ve Kariyer Günleri kapsamında paramedik eğitimini uzmanlarından dinledi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Paramedik programını ağırlayan lise son sınıf öğrencileri, paramedik mesleğini, kariyer hedeflerini ve paramedik eğitiminin tanıtımını dinledi. Etkinlikte ayırca Paramedik Programı son sınıf öğrencileri vak’a çalışması yaparken, 112 Acil Servis’in önemine de değinildi.
Eskişehir 112 çalışanı ve mesleğin kariyer noktasında iyi bir yerde bulunan Uzman Paramedik Kadir Çekiç, ESOGÜ Öğretim Görevlisi Uzman Hemşire Özgül Tuğ, paramedik öğrencileri Yeliz Günevi, Atakan Avcı, Edanur Şenol’un katkı sağladığı program, öğrencilerin bir hayli ilgilisini çekti. Kariyer günlerinde konuşan Paramedik Kadir Çekiç ve öğretim görevlisi Özgül Tuğ, üniversite sınavı öncesi lise ve dengi okulların öğrencilerini program ve üniversite hakkında bilgilendirmek istediklerini, bu sebeple liselerden gelen davetleri geri çevirmediklerini ifade ettiler.

Lise öğrencileri paramedik eğitimini uzmanından dinledi

Lise öğrencileri paramedik eğitimini uzmanından dinledi

Lise öğrencileri paramedik eğitimini uzmanından dinledi

Lise öğrencileri paramedik eğitimini uzmanından dinledi

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