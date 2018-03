Liva hastanesi ‘Okullarda gıda zehirlenmelerine’ dikkat çekti

Aydın Karacasu’da geçtiğimiz gün yaklaşık 200 öğrencinin toplu yedikleri yemekten zehirlenmesi, okul yiyeceklerinin güvenirliği ve olası zehirlenmelerde acil yardımın önemini bir kez daha gündeme getirdi. Ege Liva Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı doktorlarından Uzman Dr. İlker Serter, özellikle sıcak havalarda besinlerin muhafazasında daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek et ve süt ürünlerinde zehirlenmenin daha yoğun olduğunu belirtti.

“Gıda zehirlenmesi nedir?”

Besinlerin içerisindeki zararlı bakterilerin tüketilmesi ya da ürettikleri zehirli maddelerin ulaştığı besinlerin tüketilmesi sonucu meydana gelen gıda zehirlenmelerinin çocuk ve yaşlılarda ölüme bile neden olduğunu belirten Uzman Dr. İlker Serter, “Besinlerin uygun şekilde saklanması, pişirilmesi, soğutulması gıda zehirlenmelerinin önüne geçilmesi için çok önemlidir. Özellikle et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri yüksek riskli yiyecekler grubunda yer alır. Bunun yanında patates, salata sosları, pirinç ve çeşitli tahıl ürünleri, mayonez, deniz ürünleri ve meyvelerin tüketiminde de hijyen ve tazeliğe dikkat edilmelidir” dedi.

“Gıda zehirlenmesi nasıl anlaşılır”

En çok gıda zehirlenmesinin hava sıcaklığının arttığı ve yüksek olduğu zamanlarda yaşandığını belirten İlker Serter, özellikle çocuk ve yaşlıların bu konuda daha hassas olduğunu belirtti. Gıda zehirlenmesi yaşayan kişide ilk etapta yemek sonrası karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti oluştuğunu belirten Ege Liva Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. İlker Serter, “Kişi ishal, baş ağrısı ve ateş gibi belirtiler de hissediyorsa gıda zehirlenmesi geçiriyor olabilir. Ateş görülmeyen gıda zehirlenmeleri genelde 5-6 saat sonra son bulur. Ateşli gıda zehirlenmeleri ise daha uzun süre devam eder ve daha risklidir. Okulda besin zehirlenmesinden şüphelendiğimiz çocuğun şikayetine göre ilk müdahale yapılmalıdır. Besin zehirlenmesi geçiren çocuğa iyileşene kadara ağırlıkla su olmak üzere sıvı gıdalar verilmelidir” dedi.

“Dikkat edilecek hususlar”

Zehirlenmelere ve hastalıklara karşı dikkat edilecek en önemli hususlardan birinin hijyen olduğunu belirten Uzm. Dr. Serter, “Hazır alınan paketlenmiş gıdalarda son kullanma tarihi mutlaka incelenmelidir. Yıkanarak yenilebilecek tüm besin maddeli iyice yıkanarak tüketilmelidir. Özellikle et, tavuk ve balık tüketiminde besinlerin yemek oluncaya kadar iyi muhafaza edilip soğuk zincirin korunmuş olmasına dikkat edilmeli. Pişirildikten sonra da kısa sürede tüketilmelidir” dedi.