Loş ışık beynin yapısını değiştirebilir

Science Daily'nin haberine göre, Michigan Üniversitesinden nöro bilimcilerin insanlar gibi gündüz ayakta olup gece uyuyan Nil yaban farelerini iki gruba ayırarak yaptığı araştırmada, farelerin bir bölümü dört hafta boyunca loş, diğerleri parlak ışığa maruz bırakıldı.
YÜZDE 30 CİVARINDA KAPASİTE KAYBI GÖZLENDİ
Loş ışığa maruz bırakılan farelerin beyinlerinde, öğrenme ve hafızayla bağlantılı hipokampüs bölümünde yüzde 30 civarında kapasite kaybı gözlendi. Hayvanların ayrıca öncesinde öğrenilen uzamsal bir görevi yerine getirmekte zorlandığı belirlendi.
Araştırmacılar öte yandan parlak ışığa maruz bırakılan farelerin bu görevde dikkate değer gelişme kaydettiğini gözlemledi.
PARLAK IŞIĞA MARUZ BIRAKILDILAR
Uzun süre loş ışıkta tutulan farelerin daha sonra bir ay boyunca parlak ışığa maruz bırakıldığı, bu süre sonunda beyin kapasitelerinin tamamen iyileştiği ifade edildi.
Ulusal Sağlık Enstitülerinin desteklediği araştırma ekibinden Joel Soler, loş ışığın, hipokampüste nöronların ve sağlıklı bağlantıların devamlılığına yardım eden bir peptitin eksilmesine neden olduğunu söyledi.
Türkiye Yahudileri İsrail'e gidiyor
Rusya'dan şaşırtan karar! Türkiye’den yardım istedi!
Son dakika! YPG'den sivillere roket: 3 ölü, 15 yaralı
YPG'li teröristten kan donduran görüntü: Kurşuna dizdi!
Hastanede dehşet! Öz kızını boğarak öldürmeye çalıştı!
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Vatandaş sokakta görür görmez donup kaldı!
MHP lideri Bahçeli: 'Gerekirse ben de bozkurt gibi Afrin'e giderim'
Dünyanın en küçük seri katili 3 can almış!
İşte Samsung'un son sürprizi: Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus
İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum