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Lösemi hastası Affan için uygun ilik bulundu

SAĞLIK HABERLERİ | 12.02.2018 12:17 | Son Güncelleme

Lösemi hastalığı sebebiyle Samsun’da tedavi gören Erbaalı 2 yaşındaki Affan Yüksel Ünlü için uygun ilik ağabeyinde bulundu.Hamide ve Murat Ünlü çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Affan Yüksel Ünlü (2), 1 ay önce önce hastalandı.

Lösemi hastalığı sebebiyle Samsun’da tedavi gören Erbaalı 2 yaşındaki Affan Yüksel Ünlü için uygun ilik ağabeyinde bulundu.
Hamide ve Murat Ünlü çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Affan Yüksel Ünlü (2), 1 ay önce önce hastalandı. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Murat Ünlü oğlunu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesine sevk edilen Affan’a lösemi teşhisi konuldu. Baba Murat Ünlü sosyal medya üzerinden ilik nakli bekleyen oğlu için Erbaa Cumhuriyet Meydanında kurulacak Kızılay standında kan örneği alınacağını belirterek kampanya başlattı. Çok sayıda Erbaalı Cumhuriyet Meydanına kurulan Kızılay kan bağış otobüsüne gelerek bağışta bulunmuştu. Affan bebeğe uygun ilik böbrek hastası ağabeyi Mustafa Ünlü’de (14) bulundu.
Baba Murat Ünlü yaptığı açıklamada, "Kızılay aracılığı ile Erbaa’da kampanya başlattık. Erbaa Kaymakamımız ve belediye başkanımızın, siyasi partilerimizin destekleriyle kampanya başlattık. Erbaa Kaymakamımıza, belediye başkanımıza, siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarına, tüm Erbaa halkına çok teşekkür ediyorum. Abisinden uygun ilik bulundu. Bunun için de çok mutluyuz. Affan’a yaklaşık 100 gün sonra ilik nakli gerçekleşecek. İlik bekleyen diğer çocuklara da buradan geçmiş olsun. Allah şifa versin diyorum” dedi

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