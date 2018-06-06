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Lösemi hastası Emir'e can olmak için sıraya girdiler (3)

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

BAKAN BAK: EMİR İÇİN SEFERBERLİK ÇOK ANLAMLI Rize'nin Ardeşen ilçesinde lösemi teşhisi ile tedavi gören Emir Şeremet'le ilgili ilik nakli için sosyal medyadan çağrı ile başlatılan kök hücre bağış kampanyasına destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açıklamalarda bulundu.

Lösemi hastası Emir'e can olmak için sıraya girdiler (3)

BAKAN BAK: EMİR İÇİN SEFERBERLİK ÇOK ANLAMLI
Rize'nin Ardeşen ilçesinde lösemi teşhisi ile tedavi gören Emir Şeremet'le ilgili ilik nakli için sosyal medyadan çağrı ile başlatılan kök hücre bağış kampanyasına destek veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açıklamalarda bulundu. Emir'in ailesi ile görüştüğünü söyleyen Bakan Bak, çok anlamlı bir kampanya başlatıldığını belirterek "Bütün vatandaşlarımız duyarlılık göstererek Kızılay'a kök hücre ve kan bağışında bulundu. Ben de katılarak destek verdim. Onların heyecanını gördüm. Biz birlikte olduktan sonra aşamayacağımız şey yok. Vatandaşlarımız büyük duyarlılık gösterdi. Onlara teşekkür ediyorum. Kan bağışı çok önemli. Ben de zaman zaman kan bağışında bulunurum. Bu insanların hayatını kurtaracak bir eylem. Kök hücre ile ilgili dönerlik yapmak çok önemli. Bir yavrumuzun kurtarılması adına seferberlik yapılması bir araya geldiğimizde neler yapılacağını gösteriyor. İnşallah yavrumuz sağlığına kavuşur" diyerek duacı olduklarını söyledi.

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