HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Lösemi hastası Emir'e can olmak için sıraya girdiler

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.06.2018 11:08 | Son Güncelleme

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde lösemi teşhisi ile tedavi gören Emir Şeremet'e (7) gerekli ilik nakli için sosyal medyadan çağrı ile kök hücre bağış kampanyası başlatıldı.

Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Ardeşen ilçesinde lösemi teşhisi ile tedavi gören Emir Şeremet'e (7) gerekli ilik nakli için sosyal medyadan çağrı ile kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Kampanyada, ilk günde 130 kök hücre, 45 ünite kan bağışı yapıldı, 700 kişi ise sıraya girdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da kampanyaya destek verdi. Ardeşen ilçesinde öğretmen Murat ve Nevin Şeremet çiftinin oğulları Emir'e 6 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Emir için yakınları sosyal medya hesabından nakil için ilik bağışında bulunulmasını istedi. Paylaşım üzerine sosyal medyada kök hücre bağış kampanyası başlatıldı. Türk Kızılay'ı Rize Şubesi yetkilileri ile görüşülüp, salı akşamı seyyar otobüsün ilçeye geleceği duyuruldu. Kızılay'ın aracına ulaşan gönüllüler kök hücre ve kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Kampanyada, ilk günde 130 kök hücre, 45 ünite kan bağışı yapıldı, 700 kişi ise sıraya girdi. Yoğun ilgi üzerine yetersiz kalan Kızılay aracının 3 gün daha ilçeye gelerek gönüllülerden kök hücre ve kan bağışı alacağı duyuruldu. BAKAN DA DESTEK VERDİ İlçede iftar sonrası esnaf ziyaretlerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da partililerle beraber Türk Kızılay'ı aracını ziyaret etti, kampanya hakkında bilgi aldı. Bakan Bak beraberinde Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin ile form doldurarak kök hücre ve kan bağışı için gönüllü oldu. Küçük çocuğun yakınları ile görüşen Bakan Bak, şifa dileklerini iletti. EMİR, ŞARKI SÖYLEDİ Trabzonspor ve Burak Yılmaz hayranı olduğu öğrenilen Emir'in sosyal medyada yayınlanan Kazım Koyuncu'nun Hayde şarkısını seslendirdiği görüntüleri ilgi görüyor. Küçük çocuğun görüntülerini paylaşan takipçileri şifa dileklerini iletiyor.

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Bayramda yapılan 5 beslenme hatasıBayramda yapılan 5 beslenme hatası
Lösemi hastası Emir'e can olmak için sıraya girdilerLösemi hastası Emir'e can olmak için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama!

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayramda yapılan 5 beslenme hatası

Bayramda yapılan 5 beslenme hatası

İşte Ramazan sofralarının da serinleten lezzeti karpuzun 8 önemli faydası

İşte Ramazan sofralarının da serinleten lezzeti karpuzun 8 önemli faydası

Obezite ameliyat sonrası vücut sarkması için post bariatrik cerrahi

Obezite ameliyat sonrası vücut sarkması için post bariatrik cerrahi

Omurga sağlığınız için bunları mutlaka yapın!

Omurga sağlığınız için bunları mutlaka yapın!

İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliğine neden oluyor

İyot eksikliği çocuklarda zeka geriliğine neden oluyor

Havuzlar sağlığınızı tehdit ediyor!

Havuzlar sağlığınızı tehdit ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.