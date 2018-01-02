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Lösemili minik Affan için kampanya

SAĞLIK HABERLERİ | 02.01.2018 15:06 | Son Güncelleme 41 dakika önce

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- SAMSUN'da lösemi tedavisi gören 2 yaşındaki Affan Yüksel Ünlü'ye uygun ilik bulunması için ailesi tarafından memleketleri Tokat Erbaa'da kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan Murat ve Hamide Ünlü çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Affan Yüksel Ünlü, yaklaşık 1 ay önce rahatsızlandı. Tokat'ta özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Murat Ünlü oğlunu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edilen minik Affan'a lösemi teşhisi konuldu ve ilik nakline karar verildi. Bunun üzerine Murat Ünlü, oğlu Affan için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Bu kapsamda, Erbaa Cumhuriyet Meydanı'nda da Türk Kızılayı'nın desteğiyle Affan'a uygun ilik bulunması için 2 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı. Erbaalı vatandaşlar bugün başlayan kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Doktorların hastalığın son aşamada olduğunu söylediğini belirten baba Murat Ünlü, ''Affan 29 Kasım'da rahatsızlandı. Rahatsızlığın akabinde Tokat'a götürdük. Tahlillerden sonra burada yapılabilecek bir şey olmadığı söylenip, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne sevk ettiler. Akut Lenfoblastik Lösemi teşhisi konuldu. Şu anda kemoterapi alıyor. Doktor ilik nakline karar verdi. Hastalığın son aşamada olduğunu söyledi. Biz de bunun için Erbaa'da bir kampanya başlattık. Affan gibi diğer çocuklara da umut olsun inşallah'' dedi.

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