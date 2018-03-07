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Madde bağımlılığında ebeveynlere büyük rol ve sorumluluklar

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.03.2018 16:33 | Son Güncelleme

Uzman Psikolog Damla Alkan Saygılı; , sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan halkın ve özellikle gençlerin korunması gerektiğini ifade ederek, ciddi sağlık sorunu olan madde bağımlılığında yaşanılan ruhsal sorunlar hakkında bilgiler verdi.Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Damla Alkan Saygılı; madde bağımlılığının biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyledi ve madde bağımlılığından çocuklarını korumaları için ebeveynlerin çocuklarının hayatlarıyla yakından ilgilenmeleri konusunda görüş bildirdi.“Madde kullanımı tüm toplumu etkileyen bir sorundur”Madde bağımlılığının biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Uzm.

Madde bağımlılığında ebeveynlere büyük rol ve sorumluluklar

Uzman Psikolog Damla Alkan Saygılı; , sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklardan halkın ve özellikle gençlerin korunması gerektiğini ifade ederek, ciddi sağlık sorunu olan madde bağımlılığında yaşanılan ruhsal sorunlar hakkında bilgiler verdi.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Damla Alkan Saygılı; madde bağımlılığının biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyledi ve madde bağımlılığından çocuklarını korumaları için ebeveynlerin çocuklarının hayatlarıyla yakından ilgilenmeleri konusunda görüş bildirdi.
“Madde kullanımı tüm toplumu etkileyen bir sorundur”
Madde bağımlılığının biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan ciddi bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan Saygılı, “Madde kullanan kişiler yalnızca kendisini değil, ailesini, içinde bulunduğu toplumu, kültürel yapıdan ekonomik işleyişine kadar tüm toplumsal evreni etkileyebilmektedir.” dedi.
Madde bağımlılığının sağlık sorunlarının yanında trafik kazaları, intihar, suça yönelme, aile parçalanması, iş veya okul hayatında bozulma gibi birçok soruna da yol açabildiğini belirtti.

“Madde bağımlılığı erkeklerde kızlara oranla daha fazla”
Madde bağımlısı olan kişilerin ilk başta maddeyi kullanmaya başlarken bırakabileceğini düşünerek başlamasına rağmen, beklediğinden daha uzun bir süre maddeyi kullanmaya devam ettiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan Saygılı, kişilerin maddeyi bırakmak istemesine rağmen çabalarının boşa gidebileceğini belirterek şunları söyledi; “Yapılan çalışmalar giderek dünyada artmakta olan madde bağımlılığının erkeklerde kızlara oranla daha fazla olduğunu göstermektedir”dedi.
Riskli davranışlarda bulunma eğiliminin olduğu ergenlik dönemi, madde kullanımı için de bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar çocukluk çağında ya da ergenlik çağında kullanılan maddelerin yetişkinlere göre daha fazla bedensel hasara yol açtığını göstermektedir.
“Bağımlılığının önlenmesinde en önemli unsur, hiç kullanılmamasıdır”
“Madde bağımlılığının önlenmesinde en önemli unsur, maddenin hiç kullanılmamasıdır” diyen Uzman Psikolog Damla Alkan Saygılı madde bağımlılığından çocuklarını korumaları için ebeveynlerin çocuklarının hayatıyla yakından ilgilenmeleri, onların maddi, duygusal, bilişsel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaları, çocuklarına düzenli olarak zaman ayırmaları, çocuklarına yönelik net sınırlarının ve tutarlı disiplin anlayışlarının olması, okulda ve sosyal çevrelerde çocuğun arkadaşlarını ve sosyal faaliyetlerini kontrol altında tutmaları, çocuklarına karar verme, hayır diyebilme, ısrarlara karşı koyabilme, sorunlara yönelik olumlu davranışlar geliştirme becerilerini kazanmaları yönünde destekleyici olmaları gerekmektedir. Bunların yanı sıra ebeveynlerin, çocuğun çevresinde madde kullanan ya da buna eğilimli kişiler varsa, çocuğa, alternatif ortamlarda yeni insanlarla tanışması ve yeni arkadaşlıklar kurması yönünde destekleyici olmaları, maddeyle ilgili soruları gündeme getirdiği zaman onunla konuşarak merak ettiği soruları cevaplandırmaları, ona maddenin zararlarından bahsetmeleri, çocuğun kendine ya da başkalarına zarar verici, riskli davranışlarının olması durumunda ise uzman yardımı almaları gibi unsurların, çocuğun madde kullanım riskini azaltıcı etkiye neden olabileceği söylenebilir”dedi.

Madde bağımlılığında ebeveynlere büyük rol ve sorumluluklar

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