Makedonya’dan Samsun’a şeker ameliyatı için geldi

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerim Güzel tarafından obezite ameliyatı yapılan Makedonyalı ünlü sanatçı ’Big Mama’ lakaplı Besiana Kasami’deki değişimi gören memleketlisi Sami Bajrama, aynı ameliyat için Samsun’a geldi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, sağlık turizmine katkılar sağlamaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen yabancı hastalar, hastaneyi tercih ederek şifa buluyorlar. Tip 2 diyabet (Şeker) ve obezite hastalığının tedavisi konusunda aldığı başarılı sonuçlarla sadece Türkiye’den değil dünyanın dört bir yanından gelen hastalara umut olmaya devam eden Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri sağlık turizmine de önemli katkılar sağlaya devam ediyor. Bu anlamda Makedonya’dan gelen Tip 2 diyabet ve obezite hastası 49 yaşındaki Sami Bajrama, Obezite ve Metabolik Cerrahi Bölümü Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerim Güzel tarafından ameliyat edildi.

"Tip 2 diyabet (Şeker) ve obezitenin esiri olamayın tedavi olun" çağrısıyla artık insanların bilinçli haline geldiğini tedavi olmak için kendilerine başvurduklarını belirten Dr. Kerim Güzel , "Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri, obezite ve metabolik cerrahisi ameliyatları konusunda dünyanın birçok ülkelerinden ve Türkiye’nin diğer illerinden hasta kabul etmektedir. Bu merkezde obezite cerrahisi ve tip 2 şeker hastalığı tedavisi konusunda tüm insanlığa hizmet sunmaktadır. Bu konuda bize yurt dışından gelen hastalarımız var. Özellikle Balkanlar’dan gelen hastalarımız var. Sami bey de aşırı kilolu ve aynı zamanda diyabet hastasıydı. Sami beye gerçekleştirdiğimiz kapalı ameliyat neticesinde, şeker hastalığından ve fazla kilolarından bir yıl içinde yüzde 80 oranında verecek. 4 delikten karnına girerek kapalı ameliyat olduğu için fazla bir ağrı ve sızısı olmamakta. Yurt dışından gelen hastalarımızı hemen evlerine göndermiyoruz biz burada hemen hemen 5 gün misafir ediyoruz, Samsun’u gezdiriyoruz. Bu anlamda ilimize sağlık turizmi konusunda da büyük destek sağlıyoruz" dedi.

"Obezite tüm dünyanın sorunu olan önemli bir hastalıktır" diyen Kerim Güzel, "Avrupa Birliği toplumunda ve Türkiye’de diyabet oranı neredeyse yüzde 13 civarındadır. Buradaki birinci derecedeki kriterlerde savaşmanın nedeni obeziteyi engellemekten kaynaklanıyor. Metabolik Cerrahi gerçekleştirdiğimiz hastalarda mastırdiyabetten ve obeziteden de kurtulmasını sağlıyor. En önemlisi hipertansiyondan ve yüksek asitten de hastalarımız yüzde 80 oranında kurtulabiliyor. Migrenden tutun da yürüme problemine kadar birçok problemleri hastanın obezitesini engelleyerek çözülebilmektedir. Bu sebepten hastanın kilolarından kurtulduğunda daha rahat yürüme şansı veriyorsunuz. En önemlilerinden bir tanesi de horlama problemleri. Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi tedavisinde bu problemlerinden hastalarımız kurtulmuş oluyor" diye konuştu.

Yapılan ameliyat sonrası mutluluğunu ve memnuniyetini dile getiren Makedon Sami Bajrama ise, "Büyük Anadolu Hastaneleri’ni obezite ameliyatı olan memleketlim ünlü sanatçı Big Mama lakaplı Besiana Kasami’den duydum. Yapılan başarılı operasyonu ve kendisindeki değişimi tüm dünya gördü. Bu anlamda ben de uzun yıllardır kilo sorunu yaşıyordum ve son iki aydır da şeker hastalığına yakalanmıştım. Tip 2 ve obezite ameliyatı olmak için Makedonya’dan geldim. Şu anda çok iyiyim doktorumun kontrolünde sağlığıma kavuştum. Bu arada Samsun’u da gezme fırsatım oldu çok güzel bir şehir. Havalimanından hastaneye gelişime kadar hastane personeli çok yakından ilgilendi. Kendimi evimde gibi hissettirdiler" şeklinde konuştu.