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Makedonyalı çocuğa Düzce'den sağlık eli

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.06.2018 12:38 | Son Güncelleme

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Belediye Başkanı Dursun Ay'ın Makedonya ziyaretinde tanıştığı ve genetik hastalığı bulunan 8 yaşındaki Betim Seyfullah tedavisi yapılmak üzere testlerin uygulanması için kente geldi - Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar: - "Ülkemizin sosyal bir devlet olduğunu ve sağlıktan sosyal politikalara kadar tüm olanaklarıyla ne kadar gelişmiş olduğunu gördük. Bu sayede olanakları ve imkanlarımız için şükrettik"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Belediye Başkanı Dursun Ay'ın Makedonya ziyaretinde tanıştığı ve genetik hastalığı bulunan 8 yaşındaki Betim Seyfullah tedavisi yapılmak üzere testlerin uygulanması için Düzce'ye geldi.

Makedonya'da annesi Neriman ve babası Adnan ile hastalığı nedeniyle tedavi olmak için arayış içerisinde olan Betim Seyfullah, mart ayında Rektör Çakar ve Başkan Ay'ın ziyaretleri sırasında durumu iletti.

Tedavinin Türkiye'de yapılması için işlemlere başlayan Rektör Çakar, Makedonyalı aileyi DÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ağırladı. Testlerin yapıldığı Betim'in tedavisi, Çakar tarafından takip edilecek.

- "Türkiye yardıma muhtaç her bölgeye ulaşıyor"

DÜ Rektörü Çakar, yaptığı açıklamada, Makedonya Üsküp ziyaretleri sırasında kendilerine Betim Seyfullah'ın tedavisi için talep geldiğini söyledi.

Betim'in genetik bir problemi ve ve gelişimi ile ilgili bazı sıkıntıların olduğunun tespiti üzerine harekete geçtiklerini aktaran Çakar, şöyle konuştu:

"Ancak Makedonya'da tedavi imkanı olmadığı ifade edilince yardımcı olmak istedik. Ziyaret sonrasında gerekli testlerin burada yapılıp yapılmadığı konusunda iletişim kurduk, ülkemiz ve hastanemiz olanakları ile testlerin tamamını burada yaptık."

Çakar, Türkiye'nin yardıma muhtaç her bölgeye ulaştığını belirterek, "Ülkemizin sosyal bir devlet olduğunu ve sağlıktan sosyal politikalara kadar tüm olanaklarıyla ne kadar gelişmiş olduğunu gördük. Bu sayede olanakları ve imkanlarımız için şükrettik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Betim'in annesi Neriman Seyfullah da çocuğunun tedavisinin Makedonya'da yapılamadığını, Türkiye'den sağlık eli uzandığını belirtti.

Seyfullah, "Çocuğum küçük yaşlarda konuşamıyordu, daha sonra açıldı konuşması. 2013'ten beri doktora gidiyoruz. Betim'in epilepsi hastalığı da var, tedavi görüyor. Makedonya'da doktor test yapmak istedi ama bu test Makedonya'da yapılmıyor. Türkiye'ye geldik ve testlerimiz burada yapıldı. Herkese çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Hastanede testleri yapılan Betim Seyfullah'ı, Başkan Ay da ziyaret ederek çocuğa hediye verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Düzce Makedonya sağlık

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