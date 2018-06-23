Makedonyalı çocuğa Düzce'den sağlık eli

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Belediye Başkanı Dursun Ay'ın Makedonya ziyaretinde tanıştığı ve genetik hastalığı bulunan 8 yaşındaki Betim Seyfullah tedavisi yapılmak üzere testlerin uygulanması için Düzce'ye geldi.

Makedonya'da annesi Neriman ve babası Adnan ile hastalığı nedeniyle tedavi olmak için arayış içerisinde olan Betim Seyfullah, mart ayında Rektör Çakar ve Başkan Ay'ın ziyaretleri sırasında durumu iletti.

Tedavinin Türkiye'de yapılması için işlemlere başlayan Rektör Çakar, Makedonyalı aileyi DÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ağırladı. Testlerin yapıldığı Betim'in tedavisi, Çakar tarafından takip edilecek.

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DÜ Rektörü Çakar, yaptığı açıklamada, Makedonya Üsküp ziyaretleri sırasında kendilerine Betim Seyfullah'ın tedavisi için talep geldiğini söyledi.

Betim'in genetik bir problemi ve ve gelişimi ile ilgili bazı sıkıntıların olduğunun tespiti üzerine harekete geçtiklerini aktaran Çakar, şöyle konuştu: