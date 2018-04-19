HABER

Makina Mühendisleri Odası’ndan hastane yangınlarına tepki

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, son zamanlarda çıkan hastane yangınlarının sebebinin denetimsizlik olduğunu ileri sürdü.Şube Başkanı Fikri Düşünceli, 5 Nisan 2018 ve 14 Nisan 2018’de çıkan hastane yangınlarının, 26 Mayıs 2009 tarihinde çıkan Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi yangınını hatırlattığını söyledi.

Makina Mühendisleri Odası’ndan hastane yangınlarına tepki

Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, son zamanlarda çıkan hastane yangınlarının sebebinin denetimsizlik olduğunu ileri sürdü.
Şube Başkanı Fikri Düşünceli, 5 Nisan 2018 ve 14 Nisan 2018’de çıkan hastane yangınlarının, 26 Mayıs 2009 tarihinde çıkan Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi yangınını hatırlattığını söyledi. Düşünceli, 19 Aralık 2007 ve 9 Eylül 2009 da Resmi Gazete’de yayınlanarak revize edilen binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin maddelerinde; binalarda tesis edilmesi zorunlu yapı malzemeleri, söndürme, algılama ve uyarı sistemleri, sistemler için gerekli bakım ve periyodik denetimler ile denetim kriterlerinin belirtildiğini, ancak bu denetimlerin halen ülke seviyesinde neredeyse hiç yapılmadığını gözlemlediklerini kaydetti. Düşünceli, Bursa’da yapılan denetimlerde binaların onaylı projesine uygun yapılmadığını, elektrik tesisatlarının uygun olmadığını, yangın merdivenlerinin maksadı dışında kullanıldığını, yangın algılama sistemlerinin de yok veya çalışır olmadığını ifade etti.
Düşünceli, “Denetim sonrası verilen süre sonunda tekrar denetim yapılmalı, gereğini yerine getirmeyenler hakkında cezai müeyyide mutlaka uygulanmalıdır. Bu denetimler, valilik makamı tarafından görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş, bütün mesaisini bu işe veren, profesyonel uzman ekiplerle gerçekleştirilmelidir. Denetim ekibi sayısı da, bütün okul, hastane, yurt, firma ve benzeri sayısı ve bölgeleri hesaplanarak belirlenmelidir” dedi.

24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün! 24 Haziran seçimi için en kritik 7 gün!
AK Parti erken seçim için harekete geçti!AK Parti erken seçim için harekete geçti!
CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Anketten çıkan isim belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

"İlaç gibi yutulan kapsül robotlar ile biyopsi yapılabilecek"

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

Canan Karatay: Hz. Muhammed zamanında olsaydı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.