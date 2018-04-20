Makina Mühendisleri Odası’ndan hastane yangınlarına tepki

Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, son zamanlarda çıkan hastane yangınlarının sebebinin denetimsizlik olduğunu ileri sürdü.

Şube Başkanı Fikri Düşünceli, 5 Nisan 2018 ve 14 Nisan 2018’de çıkan hastane yangınlarının, 26 Mayıs 2009 tarihinde çıkan Bursa Şevket Yılmaz Hastanesi yangınını hatırlattığını söyledi. Düşünceli, 19 Aralık 2007 ve 9 Eylül 2009 da Resmi Gazete’de yayınlanarak revize edilen binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin maddelerinde; binalarda tesis edilmesi zorunlu yapı malzemeleri, söndürme, algılama ve uyarı sistemleri, sistemler için gerekli bakım ve periyodik denetimler ile denetim kriterlerinin belirtildiğini, ancak bu denetimlerin halen ülke seviyesinde neredeyse hiç yapılmadığını gözlemlediklerini kaydetti. Düşünceli, Bursa’da yapılan denetimlerde binaların onaylı projesine uygun yapılmadığını, elektrik tesisatlarının uygun olmadığını, yangın merdivenlerinin maksadı dışında kullanıldığını, yangın algılama sistemlerinin de yok veya çalışır olmadığını ifade etti.

Düşünceli, “Denetim sonrası verilen süre sonunda tekrar denetim yapılmalı, gereğini yerine getirmeyenler hakkında cezai müeyyide mutlaka uygulanmalıdır. Bu denetimler, valilik makamı tarafından görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş, bütün mesaisini bu işe veren, profesyonel uzman ekiplerle gerçekleştirilmelidir. Denetim ekibi sayısı da, bütün okul, hastane, yurt, firma ve benzeri sayısı ve bölgeleri hesaplanarak belirlenmelidir” dedi.