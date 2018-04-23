Makyajsız bir cilt için fibroderms ile yenilenin

Uzman Estetisyen Neslim Güngen, fibroderms ile makyajsız cilde sahip olmanın mümkün olduğunu söyledi.

Profesyonel Kalıcı Makyaj Uzmanı ve Uzman Estetisyen Neslim Güngen, “Cildinizi bir tabloyu saklar gibi muhafaza etmek kolay bir iş değil. Kırışıklıklar, güneşin zararlı ışınları, kuruluk, tahriş ve istenmeyen sivilcelere karşı sürekli savaşmalısınız. İyi haber hayat boyunca bin kere yeni cilt katmanı üretiyor olmanız. Böylece cildinizin pürüzsüz ve parlak olabilmesi için elinize birçok şans geçmiş oluyor. Lakin bazen bu şansları zamanında değerlendiremiyor olabilirsiniz. İşte tam bu noktada fibroderms’den bahsederek yine imdadınıza koşuyoruz” dedi.

Aquapeel uygulamasının su basıncı ve vakum gücü kullanılarak medikal bir cilt bakımı sistemi olduğunu ifade eden Güngen, “Cildin kontrolsüz bir hasar görmesini engelleyerek derinlemesine bir temizlik ve dezenfeksiyon sağlamak amaçlanmaktadır. Tüm müşterilerimize kendini prenses gibi hissettirmek adına; Aquapeel ile cilt bakımında öncelikle cilt, temizleyici solusyonlarla ozonlu buhara tutulur. Sonrasında Aquapeel cihazı devreye girer. Basınç ve vakum bir arada kullanılır. Aşama aşama ciltte istenilen etkiye göre hazır solusyonlar basınçla cilde verilirken aynı anda vakum etkisiyle geri çekilir. Böylece cilt üzerindeki ölü derinin kaldırılması, gözeneklerin açılması ve cildin alt katmanlarının dezenfekte edilmesi sağlanmaya çalışılır. Tamamen cildin, bakım için kullanılan ürünlerden daha iyi faydalanabilmesi amaçlanır” diye konuştu.