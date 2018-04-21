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Malatya’da “Minik Pedallarla Büyük Umutlara" etkinliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 21.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

Malatya’da Derme İlkokulu ve Yeşilyurt Belediyesi Kent Konseyi işbirliği ile "Minik Pedallarla Büyük Umutlara" etkinliği düzenlendi.Fahri Kayahan Bulvarı Hilal park´ta düzenlenen etkinliği Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Dernek Başkanı Mustafa Ekici ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Malatya’da “Minik Pedallarla Büyük Umutlara" etkinliği

Malatya’da Derme İlkokulu ve Yeşilyurt Belediyesi Kent Konseyi işbirliği ile "Minik Pedallarla Büyük Umutlara" etkinliği düzenlendi.
Fahri Kayahan Bulvarı Hilal park´ta düzenlenen etkinliği Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Dernek Başkanı Mustafa Ekici ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik hakkında bilgi veren Derme İlkokulu Müdürü Orhan Özalp, amaçlarının çocuklara ve ailelere bisiklet sevgisi ve önemini kazandırmak, ulaşımın sadece araba olmadığını bisikletinde güvenli sağlıklı ulaşım aracı olduğunu kavratma, belirterek, "Sağlığı yerinde olan herkesin, her yaşta yapabileceği en önemli sportif faaliyet olan bisiklet sürme, sağlıklı nesiller yetişmesinde önemli bir faktördür. Bisiklet kullanımı, kilo verme, kalp ve akciğer sağlığı ve ruh sağlığı için olumlu etkiler sahiptir. Bisiklet sporun sağlığı yerinde olan herkesin, her yaşta yapabileceğini, özelikle çocukların küçük yaşta bisikletle tanıştırmamız gerekiyor" diye konuştu.

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