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Mali müşavirlere özel sağlık indirimi

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2018 11:07 | Son Güncelleme

Medical Park İzmir Hastanesi ile İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan indirim protokolüne göre, odaya bağlı üye ve 1.

Mali müşavirlere özel sağlık indirimi

Medical Park İzmir Hastanesi ile İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası arasında imzalanan indirim protokolüne göre, odaya bağlı üye ve 1. derecede yakınlarına SGK işlemlerinde yüzde 10, ücretli işlemlerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.
Medical Park İzmir Hastanesi ile İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası arasında indirim protokolü imzalandı. Protokol kapsamında odaya bağlı üye ve 1. derecede yakınlarına SGK işlemlerinde yüzde 10, ücretli işlemlerde ise yüzde 20 indirim uygulanacak.
Medical Park İzmir Hastanesi adına protokol imza törenine katılan Genel Müdür Veysi Kubba, “Ben de mesleğe mali müşavir olarak başladım. Sağlık hizmetinde 20 yılı aşkın tecrübenin oluşturduğu kaliteli sağlık hizmetini meslektaşlarımın çatısı altında bulundukları oda üyelerine sunmaktan mutluluk duyuyorum” dedi. İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat Adak ise Medical Park İzmir gibi sağlık alanında iyi işler yapan bir hastane ile 7 bin 200 üyesi bulunan odaları arasında yapılan bu protokolden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Mali müşavirlere özel sağlık indirimi

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