Maltepe Üniversitesi kanser ve sağlıklı beslenmeyi konuşacak

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri kanser ve sağlıklı beslenme konusunda söyleşi düzenliyor. Etkinlikte Prof. Dr. Orhan Turken ve Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu kanser ve sağlıklı beslenme konularına ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Maltepe Üniversitesi’nin düzenleyeceği etkinlikte kanser ve sağlıklı beslenme konuşulacak. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, söyleşi 6 Nisan Cuma günü saat 13:00’da Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Prof. Dr. Can Solakoğlu Eğitim ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Söyleşinin konuşmacıları alanında uzman hekimlerinden Prof. Dr. Orhan Turken ve Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu olacak. Etkinliğe katılım ücretsiz olacak.