Mangalda 15 santim kuralı

Gül KABA/ANKARA, (DHA) - MANGALDA pişen etin daha sağlıklı ve lezzetli olması için 15 santim kuralına dikkat çeken Prof. Dr. Muammer Göncüoğlu, "Mangal yaparken et ile kömür arasında yaklaşık 15 santimlik bir mesafe bırakılmalıdır. Bu mesafe etin yavaş yavaş pişmesini, böylelikle daha sağlıklı ve lezzetli olmasını sağlar" dedi.

Son kullanma tarihi geçmemiş, bakanlık onaylı ve paketli etlerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Muammer Göncüoğlu, eti tekrar tekrar çözdürüp dondurmamak gerektiğini belirtti.

"ET İLE KÖMÜR ARASINDA YAKLAŞIK 15 SANTİMLİK MESAFE OLMALIDIR"

Kullanılacak kömürün kaliteli olması gerektiğini savunan Prof. Dr. Göncüoğlu, "Mangal yapımında tavuk ve kırmızı etin direk ateş üzerinde pişirilmesi yerine et ile kömür arasında yaklaşık 15 cm’lik bir mesafe bırakılması uygun olacaktır. Bu mesafe etin yavaş yavaş pişmesini ve böylelikle daha sağlıklı ve lezzetli olmasını sağlar. Pişirme sırasında özellikle harlı ateşten sakınmak gerekmektedir" dedi.