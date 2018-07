Mangalda 15 santim kuralı

Kullanılacak kömürün kaliteli olması gerektiğini savunan Prof. Dr. Göncüoğlu, "Mangal yapımında tavuk ve kırmızı etin direk ateş üzerinde pişirilmesi yerine et ile kömür arasında yaklaşık 15 cm’lik bir mesafe bırakılması uygun olacaktır. Bu mesafe etin yavaş yavaş pişmesini ve böylelikle daha sağlıklı ve lezzetli olmasını sağlar. Pişirme sırasında özellikle harlı ateşten sakınmak gerekmektedir" dedi.

"ET İLE KÖMÜR ARASINDA YAKLAŞIK 15 SANTİMLİK MESAFE OLMALIDIR"

Gül KABA/ANKARA, (DHA) - MANGALDA pişen etin daha sağlıklı ve lezzetli olması için 15 santim kuralına dikkat çeken Prof. Dr. Muammer Göncüoğlu, "Mangal yaparken et ile kömür arasında yaklaşık 15 santimlik bir mesafe bırakılmalıdır. Bu mesafe etin yavaş yavaş pişmesini, böylelikle daha sağlıklı ve lezzetli olmasını sağlar" dedi.

"MANGALA DAMLAYAN YAĞIN DUMANINI SOLUMAYIN"

Mangal yapanlara ateşe damlayan etlerin yağlarından çıkan dumana dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunan Prof. Dr. Göncüoğlu, "Pişirme esnasında etlerin yağlarının ateşe damlaması sonucunda meydana gelen duman içerisinde insan sağlığı açısından büyük risk taşıyan polisiklikaromatik hidrokarbon (PAH) oluşmaktadır. Bu nedenle pişirmede mesafe ve mangal ateşi özelliklerine dikkat edilmelidir. Ateşe çok yakın, alevle direk temas gibi hususlar PAH oluşum riskini arttıracaktır" ifadelerini kullandı.

"ET BEKLETİLMEDEN TÜKETİLMELİ"

Mangal sırasında etin yanmasının insan sağlığı açısından risk taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Göncüoğlu, " Etin yanması durumunda gene insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek özellikte kimyasal yapılar oluşmaktadır. Et yüksek ateş ile temas etmemelidir. Bir anda dışı fazla kabuklaşan etlerin bu şekilde içleri de daha az pişecektir. Piştikten sonra da çiğ etlerin tutulduğu kaba kesinlikle pişmiş et ürünleri konulmamalıdır. Tavuk ve kırmızı et piştikten sonra hemen tüketilmeli, güneş altında saatlerce bekletilmemelidir" diye konuştu.