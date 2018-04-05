Manisa’nın diş haritası çıkarılıyor

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, Manisa’nın diş haritasını çıkaracaklarını açıkladı.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek çalışmayla Manisa genelinde bir diş hekimi ve bir sağlık personelinden oluşan ekip önceden belirlenmiş hanelerde ziyaretler yaparak, araştırma amacına uygun kişilere ulaşmaya çalışacak. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan projenin, Türkiye Ağız ve Diş Sağlığı Profil Araştırmasından (TADSAP) elde edilecek verilerle risk faktörlerinin belirlenip koruyucu uygulamaların oluşturulması, kaynak kullanımının planlanması gibi pek çok konuda ağız ve diş sağlığı politikalarına yön vereceği vurgusu yapıldı. Sağlık Müdürü Yemenici, bu araştırmanın Manisa’da başarılı ve doğru sonuçlara sahip olmasında, saha çalışmasını özveri ile gerçekleştirecek olan diş hekimleri ve sağlık personellerinin en büyük rolü üstleneceğini söyledi. Yemenici, "İlimizde sözü geçen proje kapsamında, TÜİK’in belirlediği; Sarıgöl, Saruhanlı, Soma, Turgutlu, Salihli, Şehzadeler, Akhisar, Yunusemre, Köprübaşı ilçelerinde toplam bin 707 hanede ağız ve diş muayenesi ve anketleri gerçekleştirecektir. Bu hususta, TÜİK tarafından belirlenen adreslerin bağlı bulunduğu aile hekimleri ile birlikte çalışmanın, araştırmayı çok kolaylaştıracağı beklenmektedir. Bu nedenle Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün direktifleri doğrultusunda aile hekimlerimize gereken talimatlar verilmiştir. Ayrıca gerekli duyarlılığın sağlanması için medyanın halkımızı bu konuda bilgilendirmesi çok önemli unsurlardan birisidir" dedi.
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