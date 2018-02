Manisa’nın hastanelerine kitaplık kuruluyor

“Teknoloji bağımlılığı kitaptan uzaklaştırıyor”

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ ise, “Manisa’nın 17 ilçesinin 15’inde hastane var. 2 tanesinde yeni hastanemiz yok. Biri Kula bir tanesi de Ahmetli. Kula’daki hastanenin ihalesi yapıldı. 65 yataklı bir hastane. Acil servisiyle beraber 80-90 yatak kapasitesine çıkacak. Ahmetli’nin hastane meselesinde de arazi tahsis edildi ve çalışmalar son aşamaya geldi. Gerek Kalkınma Bakanıyla, gerekse de Sağlık Bakanıyla görüşerek burada 15 artı acil yataklı küçük bir hastane yaparak Ahmetli’de de hastane ihtiyacını gidermek istiyoruz. Bütün hastanelerin kliniklerine kitaplık koymak istiyoruz. Vatandaşlar hastaneye geldiklerinde kitapla tanışsınlar istedik. Biz kitap medeniyetinin çocuklarıyız. Bizim medeniyetimizin adı Türk-İslam Medeniyeti, Türk Medeniyeti, gözyaşı medeniyeti ama ilmihal medeniyeti, hal medeniyeti, kitap medeniyeti. Kitap medeniyetinin çocukları artık kitap okumuyorlar veya az okuyorlar. Modern bağımlılık, teknoloji bağımlılığı bizi kitaptan uzaklaştırıyor. Kitap medeniyetinin çocukları yeniden kitapla tanışsınlar dedik. Önce gözlerle buluşsunlar. O kitaplığı görsünler orada doktor, hemşire, hasta bakıcı, çalışan, orada kim çalışıyorsa, hangi sıfata haizse kitapla tanışsın. Ardından hastalar gözleriyle kitapla buluşsunlar, sonra da eller dokunsun kitaplara. Sonra televizyondan, internetten canı sıkılan ‘Şu kitapta ne yazıyor’ diyerek NLP uzmanlarının yazdığı, sağlık uzmanlarının yazdığı kitaplara önceliğimizi onlara vereceğiz, sonra 100 temel eserden de kitaplar koyacağız oraya. Bu şekilde bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sağlık Bakanıma buradan sesleniyorum, aynı zamanda bütün il sağlık müdürlerime sesleniyorum. Bizim yaptığımız projeyi yerinde gelin görün ve lütfen bütün hastanelere, büyük hastanelere kütüphane yapalım ama her klinikte de bir kitaplığımız olsun 50 tane 100 tane. Bu proje beraberinde şunu da getirecek; bir yanda kitap, bir yanda okumak, bir yanda merak bir diğer yandan da doktorlarımız veya orada çalışanlarımız evlerinde okumadıkları veya ikişer üçer kitapların olduğu ortamlarda bunları oraya getirip koyarak kitaplıklardaki kitap sayısını da çoğaltmış olacaklar" dedi.

“Kitap okumayı teşvik etmek istiyoruz” diyen Özdağ şunları söyledi: “Batı dünyası hem yazıyor hem okuyor. Onun için teknolojiye hakimler. Bilgi ve teknoloji kimdeyse dünyanın efendisi onlardır. Doğu toplumları hala okumuyorlar. Oysaki şark toplumlarının dininin kitabındaki ilk ayeti ‘Oku’ idi. Okudular, büyük devletler, büyük medeniyetler kurdular. 300 yıldır okumuyorlar o nedenle de bugün teknolojide geriler. O nedenle mutlaka okumamız gerekiyor. Allah nasip ederse projemize bir ay içerisinde başlayacağız. İl Sağlık Müdürlüğümüz biraz daha çabuklaştıracak Allah nasip ederse. Biz kitaplarımızla ilgili her türlü hazırlığımız yaptık. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şubesi olarak önce kenar ilçelerimizden başlayalım istiyorum yani Demirci’den, Gördes’ten, Selendi’den. Merkezdeki hastanelerimize kadar uzanacağız ve her hastanede her klinikte bizim kitaplıklarımız olacak.”

Yapılan konuşmaların ardından Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Manisa Şube Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ ile İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici arasında ‘Manisa’nın okuyan hastaneleri’ protokolü imzalandı.