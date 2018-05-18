Mantar enfeksiyonunun ilaçlara karşı artan direnci 'küresel bir sorun'

"Mantarlar her yerde. Aldığımız her nefeste içimize mantar çekiyoruz.

"İlaçların hem tarlada hem kliniklerde kullanılmasının yan etkisi, ilaçların hastalanan kişilerde işe yaramaması oldu.

Araştırmacılara göre mantar enfeksiyonları, en ölümcül enfeksiyon türlerinden biri.

Science dergisine yazan araştırmacılar, özellikle bağışıklık sistemi güçsüz olduğu için mantar enfeksiyonuyla başa çıkamayan yoğun bakım, kanser ve transplant hastalarının risk altında olduğunu belirtiyor.

"Fakat işlevli bir bağışıklık sistemine sahip olanların vücutları enfeksiyonu yenmekte olağanüstü etkili. Öte yandan bağışıklığı düşenler, bunun için ilaca ihtiyaç duyuyor."

University of Exeter'dan Prof. Sarah Gurr ise mantar direncinin bugüne kadar göz ardı edildiğini, böyle giderse insanlar, hayvanlar ve bitkileri etkileyen mantar enfeksiyonlarıyla başa çıkmanın zorlaşacağını söylüyor.

Medikal Mantarbilim için Medikal Araştırma Konseyi Merkezi Direktörü Gordon Brown da bazı mantar enfeksiyonlarında ölüm oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğuna dikkat çekiyor:

"Bu rahatsız edici trend, mantarla başa çıkmak için elimizdeki mevcut ve yetersiz araçların güç kaybetmekte olduğunu gösteriyor.

"Candida auris gibi birden fazla ilaç türüne dirençli yeni mantar patojenleri görüyoruz. Bunlara karşı çok az seçeneğimiz var."

Araştırmaya göre candida auris, şu anda bilinen tüm ilaçlara karşı dirençli ve hastanedeki temizlik faaliyetlerinden de etkilenmediği için yoğun bakım servislerinde yaşayanlara tehdit oluşturuyor.