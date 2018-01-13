Mantar ve sedef hastalarına hacamat uyarısı

Aziz GÜVENER/SAPANCA(Sakarya), (DHA)- SAKARYA Sapanca Devlet Hastanesi'nde özel kurulan poliklinikte 'tamamlayıcı tıp' tedavileri uygulayan Başhekim Dr. Meryem Dişli, hacamatın uzman kişiler tarafından hastanelerde yapılması gerektiğini belirterek, "Mantar üzerinden hacamat yaptığınızda hacamat yayılabilir. Hekim önce tanı koymalı. Sedef hastalıkları olabilir, bunlara kesinlikle hacamat yapmamalıyız" dedi.

Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp alanlarında uzman olan Başhekim Dr. Meryem Dişli, alternatif tıp tedavileriyle ilgili uyarılarda bulundu. Sapanca Devlet Hastanesi'nde bu alanda kurulan özel poliklinikte yaklaşık 8 aydır görev yapan Başhekim Meryem Dişli, hacamat ve iğne gibi geçmişten bugüne kadar uygulanan tedavilerin doktor muayenesinden geçmeden uygulanmasının çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

"SADECE HACAMATLA OLMAZ"

Hacamat tedavisi öncesinde hastaları birçok teste tabi tuttuklarını kaydeden Başhekim Dişli, şöyle dedi:

"Hasta bize geldiğinde genelde ya uzman arkadaşların polikliniklerinden ya da direkt başvurular olabiliyor. Mutlaka genel tahlillerini yapıyoruz. Varsa bir durum, ilgili branşa yönlendirerek tamamlayıcı tedavi olarak biz devam ediyoruz. Bazı dönemlerde ozon ve hacamat tedavisini, seanslarını eklememiz gerekebiliyor. Hacamat için hastalarımıza geliyor. Obezite durumu var, kolesterolü çok yüksek, diyabeti var vesaire; sadece hacamat yaparak bunun geçeceğini düşünüyorlar. Biz diyoruz ki sadece hacamatla olmaz. Bunun için daha bütünsel bir yaklaşım gerekiyor. Mutlaka beslenme değişikliği gerekiyor. Tahlillerinizde eksikler varsa fototerapi tedavileriyle de desteklenmesi gerekiyor. Kapsamlı bir şekilde anlatıyoruz. Bakış açısındaki en büyük yanlış; tek bir tedaviyle düzelebileceklerini düşünüyorlar."