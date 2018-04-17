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Manyas’ta 742 bayanın mamografisi çekildi

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.04.2018 15:46 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait sağlık TIR ile Manyas ilçesinde 742 bayanın mamografisi çekildi.Manyas’a gelen sağlık TIR’ına başvuru yapan 742 bayanın mamografisi çekilirken ayrıca 340 bayanın rahim ağzı kanseri taraması yapıldı.

Manyas’ta 742 bayanın mamografisi çekildi

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait sağlık TIR ile Manyas ilçesinde 742 bayanın mamografisi çekildi.
Manyas’a gelen sağlık TIR’ına başvuru yapan 742 bayanın mamografisi çekilirken ayrıca 340 bayanın rahim ağzı kanseri taraması yapıldı. Manyas Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Tabibi Yusuf Vakitsayan yaptığı açıklamada, “Mamografi TIR’ının başvuruda bulunan 742 bayana mamografi çekildi ve aynı TIR’da 340 kadına da rahim ağzı kanseri taraması yapıldı" dedi.
Vakitsayan, Manyas Toplum Sağlığı merkezi olarak bu taramaların devam ettiklerini ve ücretsiz minibüslerle ayda iki defa Gönen Devlet Hastanesine ve Bandırma Devlet Hastanesine meme kanseri taraması yaptırmak isteyen kadınları götürdüklerini, Toplum Sağlığı Merkezinde ise rahim ağzı kanseri taramalarının hafta içi hergün yapıldığını vurguladı.
Dr.Vakitsayan Mamografi TIR’ını eylül veya ekim ayı gibi yine çağırmayı düşündüklerini açıkladı.

Manyas’ta 742 bayanın mamografisi çekildi

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