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Mardin SGK’dan GSS primleri için son gün uyarısı

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 11:39 | Son Güncelleme

Mardin Sosyal Güvenlik Kurumu (GSK) İl Müdürü Abdulkerim Şahin Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili yazılı açıklama yaptı.GSS’si olmayan vatandaşları uyaran Mardin SGK Müdürü Abdulkerim Şahin, “Ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir kapsamda sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşlarımız hakkında uygulanan GSS 1 Ocak 2012’den itibaren zorunlu hale getirilmiştir.

Mardin Sosyal Güvenlik Kurumu (GSK) İl Müdürü Abdulkerim Şahin Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili yazılı açıklama yaptı.
GSS’si olmayan vatandaşları uyaran Mardin SGK Müdürü Abdulkerim Şahin, “Ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir kapsamda sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşlarımız hakkında uygulanan GSS 1 Ocak 2012’den itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda olan vatandaşlarımızın 1 Nisan 2017 öncesi ödenmemiş GSS prim borçları 6824 sayılı Kanun ile başvuru şartı aranmaksızın yapılandırılmıştır. Gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalılarımızın 2 Nisan 2018’e kadar (bu tarih dahil) gelir testine müracaat etmeleri ve gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçları silinecektir. Yapılan gelir testi sonucunda aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan GSS’lilerin 1 Nisan 2017 öncesine ait gecikme zammı ve gecikme cezası borçları silinmiştir. Gecikme zammı ve gecikme cezası silinen bu borçlar, aylık sadece 53,33 TL üzerinden yeniden hesaplanmış ve son ödeme tarihi ise 30 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir. 1 Nisan 2017 öncesine ait prim borçları e-devlet üzerinden veya kurumumuza müracaat edilerek öğrenilebilmekte, kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla ya da internet üzerinden internet bankacılığı veya kredi kartı ile ‘GSS 6824 Prim Tahsilatı’ menüsünden ödenebilmektedir. Söz konusu borçların 30 Nisan 2018’e kadar ödenmemesi halinde, 1 Nisan 2017’den itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edecektir. GSS’lilerin sağlık yönünden mağduriyet yaşamamaları açısından yukarıda belirtilen konularda gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir” dedi.

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