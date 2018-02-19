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Mardin’de ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı’ kampanyası

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.02.2018 15:10 | Son Güncelleme

Mardin Sağlık İl Müdürlüğü gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımının azaltılması amacıyla “Akılcı Antibiyotik Kullanımı Medya Kampanyası” başlatıldı.Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlığın Geliştirilmesi Birimi tarafından organize edilen antibiyotiğin yanlış ve gereksiz kullanımına karşı toplumda bilgi ve farkındalığın arttırılması amacı ile medya planlaması oluşturdu.

Mardin’de ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı’ kampanyası

Mardin Sağlık İl Müdürlüğü gereksiz ve yanlış antibiyotik kullanımının azaltılması amacıyla “Akılcı Antibiyotik Kullanımı Medya Kampanyası” başlatıldı.
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlığın Geliştirilmesi Birimi tarafından organize edilen antibiyotiğin yanlış ve gereksiz kullanımına karşı toplumda bilgi ve farkındalığın arttırılması amacı ile medya planlaması oluşturdu. Kolaycı bir şekilde talep edilen, o anlık rahatlatıcı kalemlerin yazılmasının yarın tedavisi mümkün olmayacak ağır sorunların alt yapısına katkı vereceğini söyleyen Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, Antibiyotik bugün için önceliğiniz olabilir ama topluma ciddi bedeller ödettiğini söyledi. Yavuz, “Antibiyotik bugün için önceliğimiz ve topluma ciddi bedeller ödetiyor. Bu ekonomik bedel değil. Ekonomik bedelin her halükarda telafisi bulunur ama sağlıkla ilgili ödettiği bedellerin telafisi çok zor, hatta bazen imkansız. O nedenle biz duyarlılığımızı merkeze alarak, toplumda farkındalık oluşturabiliriz. Akılcı ilaç kullanımı tüm ilaçları kapsayan bir terim olsa da ülkemizde ve dünyada hedeflenen ilk grubu antibiyotikler oluşturmaktadır. Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de özellikle antibiyotiklerin doğru kullanımı ile ilgili eğitim, tanıtım, izleme ve değerlendirme faaliyetleri İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Akılcı İlaç Kullanımı İl Temsilciliği tarafından yürütülmektedir” dedi.

Mardin’de ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı’ kampanyası

Mardin’de ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı’ kampanyası

Mardin’de ‘Akılcı Antibiyotik Kullanımı’ kampanyası

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