Mardin’de ameliyathane hemşireliği eğitimi

Mardin’in Artuklu ilçesinde ameliyathane hemşireliği sertifikalı eğitim programı açıldı.

Mardin Devlet Hastanesi Konferans Salonunda düzenlenen açılışa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor. Alpay Tuncar ve hastane çalışanları ve program kursiyerleri katıldı. Sağlık Müdürü Yavuz, “Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programının hastanemizde açılması ilimiz adına mutluluk ve gurur verici bir durumdur. Bu eğitim tüm hastanelerimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Hemşireliğin bilgi, beceri ve tutumlarını arttırmaya yönelik eğitim programında görev alacak ve katılacak tüm arkadaşlara başarılar diliyorum” dedi.