Mardin’de Fizik Tedavi ünitesi akşam mesaisinde

Mardin Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ünitesinde akşam seansı hizmete açıldı.
Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, “Artık hafta içi her gün saat 17.00-20.00 arası Fizik Tedavi Ünitesi hizmete açılmıştır. Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon ihtiyacı olan hastalarımıza aralık ayı itibari ile nisan ayına randevular verilmekteydi. Ayrıca hafta içi sadece mesai saatlerinde hizmet verilmekteydi. Hastalarımıza en az 10 günlük seanslar yapılmaktaydı. Halkımızın birçoğu mesai saatleri içerisinde bu hizmete yaşadıkları yerlerden dolayı ulaşım açısından sıkıntılar yaşamaktaydılar. Fizik tedavi ünitesinde çalışan personellerimizin özverili çalışmaları ile kısa sürede bu uygulamanın hasta ve yakınları tarafından sürekli olması konusunda öneriler gelmeye başladı. Şu an itibari ile fizik tedavi ihtiyacı olan hastalarımıza en geç 2 hafta sonrasına randevuları verilmeye başlanmıştır. Bu tür sağlık hizmetlerimizle halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını en aza indirmek için ben ve arkadaşlarım tüm imkanlarımızla hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'
Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı
Yasak aşk mı? Doktor acil serviste kurşun yağdırmıştı!
Kadıköy'de minibüsçü dehşeti kamerada
Polis düğünü bastı! Ailenin elinden 'çocuk gelin'i kurtardı
Erdoğan'ın konvoyunu durdurdu, bakın ne verdi
Rita Ora uçakta iç çamaşırlarıyla!
Gizli taktiğini İngilizler açığa çıkardı! Seçimi kazanmak için bunu yapıyor
Nokia 8110 geri dönüyor
Yumurtalık kanseri babadan geçiyor
Samsung'un yeni telefonları Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus ile Nokia'nın son bombası satışta!
Babalık testi yaptıranların sayısı 3 katına çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum