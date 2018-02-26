Mardin’de Fizik Tedavi ünitesi akşam mesaisinde

Mardin Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ünitesinde akşam seansı hizmete açıldı.

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, “Artık hafta içi her gün saat 17.00-20.00 arası Fizik Tedavi Ünitesi hizmete açılmıştır. Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon ihtiyacı olan hastalarımıza aralık ayı itibari ile nisan ayına randevular verilmekteydi. Ayrıca hafta içi sadece mesai saatlerinde hizmet verilmekteydi. Hastalarımıza en az 10 günlük seanslar yapılmaktaydı. Halkımızın birçoğu mesai saatleri içerisinde bu hizmete yaşadıkları yerlerden dolayı ulaşım açısından sıkıntılar yaşamaktaydılar. Fizik tedavi ünitesinde çalışan personellerimizin özverili çalışmaları ile kısa sürede bu uygulamanın hasta ve yakınları tarafından sürekli olması konusunda öneriler gelmeye başladı. Şu an itibari ile fizik tedavi ihtiyacı olan hastalarımıza en geç 2 hafta sonrasına randevuları verilmeye başlanmıştır. Bu tür sağlık hizmetlerimizle halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını en aza indirmek için ben ve arkadaşlarım tüm imkanlarımızla hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.