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Mardin’de ’İnternete değil, aile hekiminize danışın’ projesi

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2018 17:40 | Son Güncelleme

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından ‘İnternete değil, aile hekiminize danışın’ projesi düzenleniyor.

Mardin’de ’İnternete değil, aile hekiminize danışın’ projesi

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından ‘İnternete değil, aile hekiminize danışın’ projesi düzenleniyor. Projede amaçlanan birinci basamak sağlık hizmetleri konusunda halkı bilinçlendirerek, aile hekimliğinin önemini vurgulamak ve hastaları aile hekimlerine yönlendirmek.
Mardin’de reklam panolarına afişler asılarak vatandaşların doğru bilgi ve hekimlere yönelmesi için reklam afişleri asıldı. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Aile hekimlerimiz ve aile sağlığı merkezlerinde çalışan hekim, ebe ve hemşireler yaş, cinsiyet ve hastalık gruplarına yönelik izlem ve taramaları yapmaktadır. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, gebe, lohusa, bebek, çocuk izlemleri ve aşılama hizmetleri gibi ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vatandaşa en doğru bilgi ile sunmak. Bunun yanı sıra sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması uygulamalarını en doğru tanı tedavi ve yönlendirmeyi hekimler gerçekleştirir. Vatandaşların sağlık sorunları ile ilgili ilk danışacağınız temas noktası, internet değil, aile hekimi olmalıdır” denildi.

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