Mardin’de itfaiye personeline ilk yardım eğitimi

Mardin’de ilk yardım uzmanı tarafından itfaiyecilere ilk yardım eğitimi verildi.

Kızıltepe’de 6 No’lu Sağlık Ocağı konferans salonunda itfaiye ekiplerine ilk yardım, eğitimi verildi. Temel amaç olay yerine intikal eden ekipler, eğitim aldı. 16 saatlik kursun sonunda ilk yardım sertifikası almaya hak kazanan itfaiye personeli, kaza ve olaylarda kazazedelere nasıl müdahale edeceklerini öğrendi.