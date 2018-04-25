HABER

Market ve bakkalların denetimleri aralıksız devam ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.04.2018 17:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekiplerince market ve bakkalların denetimleri aralıksız devam ediyor.Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekibi market ve bakkal denetimlerinde iş yeri açma ruhsatı, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanma tarihinin kontrol edilmesi gibi konularda gerekli çalışmaları yürütüyor.

Market ve bakkalların denetimleri aralıksız devam ediyor

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekiplerince market ve bakkalların denetimleri aralıksız devam ediyor.
Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekibi market ve bakkal denetimlerinde iş yeri açma ruhsatı, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanma tarihinin kontrol edilmesi gibi konularda gerekli çalışmaları yürütüyor. Denetimler sırasında çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bebek bezleri, gazlı içecekler, temizlik ürünlerine el konuldu. Son kullanma tarihi geçmiş bu maddelerin dışında sağlıklı şartlarda imal edilmeyen özellikle çocuklar tarafından tüketilen meyveli buzlara el konuldu. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan bakkal ve marketler hakkında yasal işlem yapılırken çoğu bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri ve temizlik ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekibi tüketicileri aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine mutlaka bakmaları konusunda uyarıyor ayrıca yaptıkları denetimlerde bakkal ve marketlerin sahiplerine de sık sık raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri aldıkları firmalara iade etmeleri gerektiği uyarılarında da bulundu.

Market ve bakkalların denetimleri aralıksız devam ediyor

Market ve bakkalların denetimleri aralıksız devam ediyor

Market ve bakkalların denetimleri aralıksız devam ediyor

Market ve bakkalların denetimleri aralıksız devam ediyor

Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumuBaşbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu
Helikopterle imha edildiler!Helikopterle imha edildiler!
İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladıİYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

Son dakika! CHP'den flaş 'Abdullah Gül çıkışı: Yeter

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Kanser tedavisinde çığır açacak buluş!

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Canan Karatay'dan öğrencilere 'kurtlu elma yiyin' tavsiyesi

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Kemiklerim güçlensin derken bu yanlışlara düşmeyin

Bademin 9 önemli faydası

Bademin 9 önemli faydası

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

'Kemiklerim güçlensin' derken bu 5 yanlışa düşmeyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.