Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekiplerince market ve bakkalların denetimleri aralıksız devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekibi market ve bakkal denetimlerinde iş yeri açma ruhsatı, iş yeri temizliği, gıdaların tazeliği ve paketli gıdaların son kullanma tarihinin kontrol edilmesi gibi konularda gerekli çalışmaları yürütüyor. Denetimler sırasında çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş bebek bezleri, gazlı içecekler, temizlik ürünlerine el konuldu. Son kullanma tarihi geçmiş bu maddelerin dışında sağlıklı şartlarda imal edilmeyen özellikle çocuklar tarafından tüketilen meyveli buzlara el konuldu. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satan bakkal ve marketler hakkında yasal işlem yapılırken çoğu bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri ve temizlik ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekibi tüketicileri aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine mutlaka bakmaları konusunda uyarıyor ayrıca yaptıkları denetimlerde bakkal ve marketlerin sahiplerine de sık sık raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri aldıkları firmalara iade etmeleri gerektiği uyarılarında da bulundu.