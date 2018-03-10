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Marketlere gıda denetim yapıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.03.2018 14:35 | Son Güncelleme

Alaplı Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe sınırlarında gıda üretimi ve satışı yapan işyeri, şarküteri ve marketlere denetleme yaptı.Ürünlerin imal ve son kullanma tarihlerini inceleyen zabıta ekipleri ürünlerin hijyen kurallarına uyumluluğunun ve tezgah üzerinde diziliş şekillerini inceleyerek, işyerlerinin özenli bir çalışma sergileyip sergilemediğini denetledi.

Marketlere gıda denetim yapıldı

Alaplı Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe sınırlarında gıda üretimi ve satışı yapan işyeri, şarküteri ve marketlere denetleme yaptı.
Ürünlerin imal ve son kullanma tarihlerini inceleyen zabıta ekipleri ürünlerin hijyen kurallarına uyumluluğunun ve tezgah üzerinde diziliş şekillerini inceleyerek, işyerlerinin özenli bir çalışma sergileyip sergilemediğini denetledi. İşyerlerindeki gıda ve temizlik grubu ürünlerin farklı raflarda müşterilerin beğenisine sunulduğunu olumlu bir kanaatle robotlaştıran ekipler, alışveriş sonrası temizlik ve gıda grubu ürünlerin aynı poşete konulmaması konusunda da işyeri yetkililerine uyarıda bulundu.
Yapılan denetimler ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Nuri Tekin, “İlçemizde faaliyet gösteren iş yerleri ve gıda maddeleri satışı yapan esnaflarımızdaki denetimlerimiz sürüyor. Halk sağlığını tehdit eden gıda maddeleri, zabıta ekipleri tarafından kontrol yapıldıktan sonra, sağlık için uygunsuzluğu tespit edilen yiyeceklerin imhası gerçekleştiriliyor. Ayrıca, temiz ortamda gıda satışı yapan iş yeri sahiplerine de halk sağlığına verdikleri önemden dolayı teşekkür ederim” dedi.

Marketlere gıda denetim yapıldı

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