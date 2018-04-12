Marmara Üniversitesi öğrencilerinin kalp sağlığı için çalışacak

Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geliştirilen ‘Öğrenci Kalp Sağlığı Projesi’ ile öğrencilerin kalp sağlığı konusunda farkındalıkları artırılarak kalp sağlığının korunması için çalışmalar yapılacak.

Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HİPAM) tarafından ‘Öğrenci Kalp Sağlığı Projesi Yola Çıktık Buluşması’ gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kalp sağlığı konusunda farkındalıklarını artırmak ve kalp sağlıklarını bugünden koruyarak daha sağlıklı olmalarına katkıda bulunmak için geliştirilen projenin tanıtım toplantısına Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akalın, Marmara Üniversitesi Hipertansiyon ve Ateroskleroz Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Serdar Fak, Türk Kalp Vakfı (TKV) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Güven, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Onur Temürlenk ve geniş bir davetli topluluğu katıldı.

“Bu projeyi gönülden destekliyoruz”

Tanıtım toplantısında konuşan Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akalın, sağlığın önemine dikkat çekerek, “Marmara Üniversitesi Rektörlüğü olarak bu projeyi gönülden destekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu projeyi desteklemeye devam edeceğiz ilk olarak bunu belirtmek isterim. Sağlık aslında sağlıklı olduğumuz zaman çok önemsemediğimiz ama kaybolduğunda da diğer hiçbir şeyin sağlık kadar önemli olmadığını anladığımız bir olgu. İki gündür sesim gitti. Sesimin ne kadar önemli olduğunu anladım. İki üç gün öncesine kadar sesin bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Sağlık da böyle bir şey. Biz bu projeyi üniversite olarak çok önemsiyoruz. Bu projenin diğer üniversitelere bir model teşkil etmesini umut ediyoruz. Ve yine bu projenin alanında ilk proje olduğunu biliyoruz. Onun için başarısı üniversitemiz ve öğrencilerimiz açısından da çok önemli” diye konuştu.