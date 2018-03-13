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Marmarisliler Peynir Atölyesine Yoğun İlgi Gösterdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.03.2018 10:43 | Son Güncelleme

Marmaris’te geleneksel yöntemlerle peynir yapımı atölyesi düzenlendi.

Marmarisliler Peynir Atölyesine Yoğun İlgi Gösterdi

Marmaris’te geleneksel yöntemlerle peynir yapımı atölyesi düzenlendi. Etkinliğe doğal beslenmeye ilgi duyanlar yoğun ilgi gösterdi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren Yerel Tohum Derneği Temsilciliği vatandaşların temiz gıdalarla beslenmelerine katkı sağlamak için çalışmalarına devam ediyor. Daha önce ilçede, 4 yıllık bir çalışmanın sonucu olarak faaliyete geçirdikleri Yerel Tohum, Temiz Gıda Pazarı’nın yanı sıra birçok çalışmaya da imza attılar. Son olarak, Kent Konseyi’nin desteğiyle geleneksel yöntemlerle üretim konusunda uzman olan Berk Balbay’ı atölye çalışması için ilçeye getirdiler. Yurtiçi ve yurt dışında birçok seminer ve atölye düzenleyen Balbay, doğal yöntemlerle peynir yapımını Marmarislilere uygulamalı olarak gösterdi. Ayrıca, süt ve süt ürünleri, fermente ürünler hakkında da detaylı bilgiler verdi.
Balbay basın mensuplarına çalışmaları hakkında bilgi verdi. Balbay, “ Uzun zamandır hem kendim için hem de çevrem için sentetik katkısız ve koruyucusuz gıdalar üretmeye çalışıyorum. 18 konu başlığı altında 2100’den fazla ürettiğim ürün var. Ürünler ilk zamanlar nasıl işlenip saklanmış ise günümüze bunu taşımak ve unutulmuş saklama yöntemlerini anlatmak için çalışmalar yürütüyorum. Bu tip gruplarla da bir araya gelip yaptığım çalışmaları anlatıyorum. Seminerlere ve atölyelere ilgi yoğun. 675. etkinliği burada gerçekleştiriyoruz. Beş yıl içerisinde Ankara, Adana, İstanbul, Katar, Dubai gibi kentlerde çalışmalar yaptım”
Balbay doğru beslenme yöntemleri hakkında da önerilerde bulundu, “Hiçbir şey için diyet yapmayın. Zehir diye bir şey yoktur, sadece miktar önemlidir. Sadece dikkat edilmesi gereken insülin, glüten, laktoz gibi alerjileriniz varsa doktor kontrolünde dikkatli bir şekilde beslenmelisiniz. Bunun dışında onu eksiltelim, bunu artıralım gibi bir düşünceye kapılmadan doğru gıdayı tükettiğimizde vücudumuza faydası olacak ve gıdalar şifa kaynağı olacaktır.” dedi.

Marmarisliler Peynir Atölyesine Yoğun İlgi Gösterdi

Marmarisliler Peynir Atölyesine Yoğun İlgi Gösterdi

Marmarisliler Peynir Atölyesine Yoğun İlgi Gösterdi

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