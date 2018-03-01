Marmaris’te 500 litre sahte içki ele geçirildi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 500 litre sahte içki ele geçirildi.
Muğla KOM Müdürlüğü’nün koordinesinde Marmaris KOM Grup Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalarla bir kargo firmasına ait kamyonette arama yapıldı. Aramada 20 adet 25 litrelik bidonlar halinde toplam 500 litre sahte içki ele geçirildi.Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.Polis dağıtımın yapıldığı kamyonete el koydu. Gözaltına alınan şüpheli S.A. hakkında 506 SKM suçundan işlem yapıldı.Zanlı ifadesinin alınmasının ardından Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla serbest bırakıldı.
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