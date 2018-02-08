MART AYINDAN BU YANA 486 BEBEK TEDAVİ GÖRDÜ

Haber Selma KUNAR- Kamera Alparslan ÇINARANTALYA-DHA) ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi, 24 yatak kapasitesini 40'a çıkarmaya hazırlanıyor. Halen 6'sı Suriyeli olmak üzere 24 bebeğin tedavi gördüğü ünite, 3 hekim ve 24 hemşireyle tam teşekkülü bölge hastanesi olarak Antalya dışından da hasta kabul ediyor. Ünitede hizmete girdiği geçen mart ayından bu yana 486 bebek tedavi gördü. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Gönül Tezel, ünitenin 2017 yılı mart ayında hizmete girdiğini belirtti. Dr. Tezel, Normalde 40 yataklı olarak düşünüldü ancak şimdilik 24 yatakla hizmet vermekteyiz. Kısa sürede 40 yatağa çıkmayı planlıyoruz dedi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sirkülasyonu hızlı, doğum sayısı yüksek ve riskli bebeklerin doğduğu bir hastane olması nedeniyle yeni doğan yoğun bakım ünitesinin dolu olduğunu söyleyen Dr. Tezel, Ünitemize sadece Antalya merkezden değil, ilçelerden ve bölgeden de bebekler geliyor. Çünkü burası tam donanımlı bir yeni doğan yoğun bakımı ünitesi dedi. Yeni doğan ve yoğun bakımı ihtiyacı olan tüm bebeklerde risk olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Gönül Tezel, Ancak bizim ünitemiz tam teşekküllü, donanımlı bir ünite. Dolayısıyla buradaki tüm bebeklerimize gereğince bakımları ve müdahaleleri yapılıyor diye konuştu. 24 BEBEKTEN 6'SI SURİYELİ Halen 24 bebeğin tedavi gördüğü ünitede 6 bebeğin Suriyeli olduğunu ifade eden Dr. Tezel, Suriyeli bebekler çok düşük ağırlıklı doğmuş bebekler. Ağırlıkları 780 ile 1000 gram arasında değişiyor. Biri doğuştun bağırsak anomalisi olduğu için 3 günlükken cerrahi girişim yapılan bir bebek. Annelerin yaş ortalaması ise 20 civarında. Annelerin 2 ya da 3'üncü gebelikleri sonunda doğmuş bebekler dedi.