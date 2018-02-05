Masaj yaptırmak zayıflatır mı?

Metabolik sendromlar, düzensiz beslenme ve hareket eksikliği insanları şişmanlatıyor ve ideal kilosuna ulaşmak isteyenler birçok farklı yöntemi uyguluyor. Genellikle stres ve sırt ağrıları için tercih edilen masajın kilo vermede etkili olup olmadığını, Lotus Obezite Cerrahisi Merkezi doktorlarından Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül’e sorduk.

Masaj yaptırmanın ülkemizde sevilen fakat bir o kadar da ihmal edilen bir gereklilik olduğunu belirten Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül şöyle konuştu: “Kültürümüzün bir parçası olan hamamlarda başlayan masaj, günümüzde bilim ve tekniğin ilerlemesiyle çok farklı yerlere ulaştı. Toplumda birçok masaj türünü stres için tercih ediyoruz. Masaj için en önemli nokta, hangisini tercih edersek edelim uzman bir masaj terapistine gitmektir. Her masaj türü herkese önerilemeyeceği için, özellikle süregelen bir hastalığınız varsa doktorunuzdan tavsiye almanız daha uygundur. Genel olarak masajların yapılış şekilleri farklılık arz etse de sağlık üzerine olumlu etkileri birbirine benzerlik gösterir. Düzenli masajın sırt ağrılarını azaltması bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ergonomik (İnsan çalışma özelliklerine göre tasarlanmış) olmayan ortamlarda fazla zaman geçirenlerin, biraz da olsa kendilerine zaman ayırarak masaj ile bu sıkıntıların daha da büyümeden önünü almak mümkündür. Doğru masaj ile sırt ve bel bölgesindeki ağrılar azaltılarak, duruş bozuklukları önlenebilir. Düzenli masaj yaptıranlarda migren dâhil baş ağrılarının azalarak uyku kalitesinin arttığı gözlenmiştir. Kireçlenmelerde düzenli masaj ve fizyoterapinin şikâyetlerini de azalttır. Süregelen hastalıklarla ilgi ağrıyı masaj ile kontrol altına almak mümkündür. Hatta bazı hastalıklarda masajın ilaçların dozunun azaltılmasına ve böylelikle yan etkilerin önlenmesinde faydası olduğu gözlenmiştir. Depresyon ve sinirsel gerginliklerin giderilmesinde de faydalıdır.”