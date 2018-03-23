Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği arasında, ’Masal Bahçesi, Her Çocuğa Bir Masal’ projesi protokolü imzalandı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ile TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert tarafından imzalanan proje ile; Eskişehir Devlet Hastanesin de mevcut olan çocuk poliklinik ve klinik odalarının masal kahramanları figürleriyle, masal bahçesine dönüştürülmesi amaçlanıyor. Projenin ilk aşamasında masal kahramanlarıyla boyanması, süslenmesi, Nasrettin Hoca maketlerinin çocuk poliklinikleri girişlerine yerleştirilmesi, kliniklere masal kitapları, boyama kitapları, çizgi film DVD’lerinin konulması. Sonraki aşama ise; TÜGVA tiyatro grubu öğrencilerinin Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Nasrettin Hoca gibi gerçeği canlandıran masal figürü kostümleriyle hastanede yatan çocukları eğlendirici dinleti ve masalların anlatılması.

Proje imza töreninde konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; “Bu proje ile Eskişehir Devlet Hastanesi çocuk poliklinik ve klinikleri çocukların hayal ettiği masal bahçesine dönüşecek, sanal ekranda gördükleri hayal kahramanlarıyla hastane ortamında eğlenme şansı yakalayacaklardır. Bu projenin hayata geçmesi sonucunda hastane korkusu olan çocukların ortamdan kaynaklı korkusu azalacak, hastanede geçirdikleri sürede daha keyifli bir ortamda tedavileri sürdürülecektir. Proje Eskişehir’in çocuk hastalarının hayal dünyalarına hitap eden, hastane ortamını güzelleştirici, UNİCEF Çocuk Haklarına uygun, çocuk sağlığına yüksek fayda sağlayan ve motive edici ve kalıcı çözümleri olan faaliyetleri içermektedir. Proje, özünde, gelecek nesil çocuklarımız için; devlet, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim aktörlerinin işbirliğinin gerekliliğini ortaya koyan, gelecek nesil için farkındalığı olan özel bir sosyal sorumluluk projesidir” dedi.