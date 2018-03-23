HABER

‘Masal Bahçesi, Her Çocuğa Bir Masal’ projesi protokolü imzalandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.03.2018 12:42 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği arasında, ’Masal Bahçesi, Her Çocuğa Bir Masal’ projesi protokolü imzalandı.Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç.

‘Masal Bahçesi, Her Çocuğa Bir Masal’ projesi protokolü imzalandı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği arasında, ’Masal Bahçesi, Her Çocuğa Bir Masal’ projesi protokolü imzalandı.
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ile TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert tarafından imzalanan proje ile; Eskişehir Devlet Hastanesin de mevcut olan çocuk poliklinik ve klinik odalarının masal kahramanları figürleriyle, masal bahçesine dönüştürülmesi amaçlanıyor. Projenin ilk aşamasında masal kahramanlarıyla boyanması, süslenmesi, Nasrettin Hoca maketlerinin çocuk poliklinikleri girişlerine yerleştirilmesi, kliniklere masal kitapları, boyama kitapları, çizgi film DVD’lerinin konulması. Sonraki aşama ise; TÜGVA tiyatro grubu öğrencilerinin Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Nasrettin Hoca gibi gerçeği canlandıran masal figürü kostümleriyle hastanede yatan çocukları eğlendirici dinleti ve masalların anlatılması.
Proje imza töreninde konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; “Bu proje ile Eskişehir Devlet Hastanesi çocuk poliklinik ve klinikleri çocukların hayal ettiği masal bahçesine dönüşecek, sanal ekranda gördükleri hayal kahramanlarıyla hastane ortamında eğlenme şansı yakalayacaklardır. Bu projenin hayata geçmesi sonucunda hastane korkusu olan çocukların ortamdan kaynaklı korkusu azalacak, hastanede geçirdikleri sürede daha keyifli bir ortamda tedavileri sürdürülecektir. Proje Eskişehir’in çocuk hastalarının hayal dünyalarına hitap eden, hastane ortamını güzelleştirici, UNİCEF Çocuk Haklarına uygun, çocuk sağlığına yüksek fayda sağlayan ve motive edici ve kalıcı çözümleri olan faaliyetleri içermektedir. Proje, özünde, gelecek nesil çocuklarımız için; devlet, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetim aktörlerinin işbirliğinin gerekliliğini ortaya koyan, gelecek nesil için farkındalığı olan özel bir sosyal sorumluluk projesidir” dedi.

‘Masal Bahçesi, Her Çocuğa Bir Masal’ projesi protokolü imzalandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Sıla Şahin’in çıplak fotoğrafları çalındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yatak odasını karanlık tutun!

Yatak odasını karanlık tutun!

Bir bardak su içmeyince başımıza bunlar geliyor!

Bir bardak su içmeyince başımıza bunlar geliyor!

Özgüven eksikliğinizin nedeni dişleriniz olabilir!

Özgüven eksikliğinizin nedeni dişleriniz olabilir!

Unutkanlığınızın nedeni yaşlılık olmayabilir!

Unutkanlığınızın nedeni yaşlılık olmayabilir!

Lazer tedavisi ile gözlüklerinizden kurtulmak mı istiyorsunuz?

Lazer tedavisi ile gözlüklerinizden kurtulmak mı istiyorsunuz?

Kadınlarda görülen 8 kanser belirtisi

Kadınlarda görülen 8 kanser belirtisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.