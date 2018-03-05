Mavi Ev Konuşmaları devam etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Mavi Ev Konuşmaları” kapsamında Op. Dr. Özgür Akkaya, ‘Yaşlılıkta Kalp ve Damar Hastalıkları’ konulu seminer verdi.

Büyükşehir Belediyesi’nin, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan hastalıkları, dikkat edilmesi gerekenleri ve tedavilerine yönelik düzenlediği ‘Mavi Ev Konuşmaları’ bilgilendirme toplantısı AKM Perge Salonu’nda gerçekleşti. ‘Yaşlılıkta Kalp ve Damar Hastalıkları’ konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Op. Dr. Özgür Akkaya, “Kalp ve damar hastalıkları dünyada ölüm sebepleri arasında halen birinci sırada” dedi.

“Kaza ve savaştan daha çok insan ölüyor”

İnsanların her türlü kaza, savaş ve terörden daha çok, kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Akkaya, “Dünya Sağlık Örgütünün verdiği verilere göre 2012 yılında 17.1 milyon insan, 2015 yılında 18.4 milyon insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmiş. 2030 yılında ise yıllık 22 milyon insanın hayatını kaybedeceği öngörüldüğü ifade ediliyor. Kalp damar hastalıklarını üç ana başlık altında toplayabiliriz. Konjenital Kalp ve Damar Hastalıkları, Edinsel Kalp ve Damar Hastalıkları, İatrojenik Kalp ve Damar Hastalıkları. Konjenital hastalıklar bizim elimizde olan bir hastalık değil genetik faktörler ya da çevresel faktörlerin anne veya babaya verdiği zararın çocukğa açtığı bir kalp damar hastalığıdır. Edinsel kalp hastalıkları ise çevresel faktörler ile bizim zaman içerisinde edindiğimiz kalp hastalığıdır. Bunun içinde koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalıkları, damar genişlemesi ve yırtığı, varis ve kalp yetmezliği vardır” diye konuştu.