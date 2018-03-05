Mavi Ev Konuşmaları devam etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin “Mavi Ev Konuşmaları” kapsamında Op. Dr. Özgür Akkaya, ‘Yaşlılıkta Kalp ve Damar Hastalıkları’ konulu seminer verdi.
Büyükşehir Belediyesi’nin, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan hastalıkları, dikkat edilmesi gerekenleri ve tedavilerine yönelik düzenlediği ‘Mavi Ev Konuşmaları’ bilgilendirme toplantısı AKM Perge Salonu’nda gerçekleşti. ‘Yaşlılıkta Kalp ve Damar Hastalıkları’ konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Op. Dr. Özgür Akkaya, “Kalp ve damar hastalıkları dünyada ölüm sebepleri arasında halen birinci sırada” dedi.
“Kaza ve savaştan daha çok insan ölüyor”
İnsanların her türlü kaza, savaş ve terörden daha çok, kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Akkaya, “Dünya Sağlık Örgütünün verdiği verilere göre 2012 yılında 17.1 milyon insan, 2015 yılında 18.4 milyon insan kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmiş. 2030 yılında ise yıllık 22 milyon insanın hayatını kaybedeceği öngörüldüğü ifade ediliyor. Kalp damar hastalıklarını üç ana başlık altında toplayabiliriz. Konjenital Kalp ve Damar Hastalıkları, Edinsel Kalp ve Damar Hastalıkları, İatrojenik Kalp ve Damar Hastalıkları. Konjenital hastalıklar bizim elimizde olan bir hastalık değil genetik faktörler ya da çevresel faktörlerin anne veya babaya verdiği zararın çocukğa açtığı bir kalp damar hastalığıdır. Edinsel kalp hastalıkları ise çevresel faktörler ile bizim zaman içerisinde edindiğimiz kalp hastalığıdır. Bunun içinde koroner arter hastalığı, kalp kapak hastalıkları, damar genişlemesi ve yırtığı, varis ve kalp yetmezliği vardır” diye konuştu.
“Kalbin için iyi beslen, spor yap, sigara içme”
Akkaya, “Çok basit önlemlerle kişinin bundan sonraki hayatını daha sağlıklı yaşayabilmesi için alınacak önlemler var. Bunlar sağlıklı beslenme, spor yapmak, sigarayı ve alkolü bırakmak. Bir diğer tedavi şekli de riskli grupların belirlenmesi ve riske yönelik tedavi. Ailesinde kalp ve damar hastalığı bulunan kişilerin kalp ve damar hastalığına yakalanması diğer insanlara göre çok daha fazladır. Kanıtlanmış hipertansiyon insanların kalp ve damar hastalıklarına yakalanma durumu sağlıklı bireylere göre çok daha fazladır.”
“Sigara ve hipertansiyon en güçlü risk”
Sigara kullanımının kalp krizindeki rolüne dikkat çeken Özgür Akkaya, “Sigara kalp ve damar hastalıkları için gerçek bir risk faktörüdür. Sigaraya bağlı kalp krizi ve ölüm riskinin erkeklerde 3 kat, kadınlarda ise 5 kat arttığı kanıtlanmıştır. Pasif içicilik de risk faktörüdür. Sigarayı bırakmak 1 yıl içinde kalp damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini yüzde 40 azaltır. Üç yıl sigarayı bırakmış insanlarda eğer geri dönüşümü olmayan bir hastalık geçirmemişse sigarayı bıraktıktan 36 ay yani 3 yıl sonra neredeyse hiç sigara içmemiş insanla riski aynı oluyor. İkinci en büyük kalp damar hastalıklarında risk faktörü hipertansiyondur. Kan basıncı 140/90 mmHg’nin üzerindeki insanlar biliyorsunuz hipertansiyondur. Ülkemizde her üç kişiden birinde yüksek tansiyon var. Ama birçok kişi hipertansiyon hastası olduğunu bilmiyor. Hipertansiyon inanılmaz derece önemsenmesi gereken bir hastalıktır. Hastalık ilk başladığında bulantı, kusma ve baş ağrısı gibi işaretler verebilir. Yüksek tansiyon tedavi edilebilen bir hastalıktır ve tedavisi ömür boyu sürer. Hipertansiyonun olmazsa olmaz tedavisi tuz kısıtlamaktan başlar” dedi.
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