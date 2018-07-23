Maya alerjisi belirtileri nelerdir? Eğer maya alerjisi hastasıysanız bunları tüketirken dikkat edin

Mide ekşimesi, deri döküntüleri, baş dönmesi ve uykunuzu aldığınız halde sürekli yorgunluktan mı yakınıyorsunuz? Maya alerjiniz olabilir! VM Medical Park Pendik Hastanesi’nden Diyetisyen Merve Saruhan, “Çoğu kişi mayaya alerjisi olduğunu bilmez. Kahvaltıda yediğiniz simit-peynir, poğaça, ekmek veya öğle yemeğinde tabağınızdaki ketçap bütün gününüzü mahvedebilir” dedi.
Maya alerjisi, bazı yiyecek ve içeceklerin içinde bulunan maya proteinine vücudun duyarlılık göstermesidir. Vücudun bu duyarlılık durumu bağışıklık sisteminin verdiği bir cevap olup, alerji yapan maddeyi vücuttan atabilmek için çeşitli antikorları üretmesiyle kendini gösterir. Bu şekilde duyarlılığı gıda alerji testiyle belirlenmiş kişide maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde çeşitli belirtilerle karşılaşılır. VM Medical Park Pendik Hastanesi’nden Diyetisyen Merve Saruhan, bu belirtilere dikkat çekti, alerjisi olanların nelerden uzak durması gerektiğine dair önemli bilgiler verdi.
PSİKOLOJİNİZİ BOZMAYIN TEST YAPTIRIN
Maya alerjisinin belirtileri kişiden kişiye göre değişebilir. Genelde tüm vücudu etkilemekle birlikte en büyük belirtisi cilt reaksiyonlarıdır. Deride döküntüler ve yanma şeklinde görülebileceği gibi diğer genel belirtileri ise baş dönmesi, yorgunluk, eklemlerde ağrı, şişkinlik, mide ekşimesi ve buna bağlı olarak bulantıdır. Kişilerin maya alerjisi olduğunu anlaması zor olabilir. Ancak maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde belirtiler sıklaşıyorsa kişi bu farkındalıkla mutlaka gıda alerji testi yaptırmalıdır. Testin sonucu tanıya yönelik en doğru bilgiyi verecektir. Aksi takdirde kişinin, “Benim neyim var” düşüncesiyle psikolojisi de etkilenir.
KURUYEMİŞ VEYA YUMURTA YİYEBİLİRSİNİZ
Maya alerjisi olan kişilerin maya içeren yiyecek ve içeceklerden uzak durmaları gerekir. Maya içeren bu besinler; başta ekmek ve ekmek türevleri olan simit, poğaça, kurabiye, kek gibi pasta ürünleri, peynir, yoğurt, kefir gibi süt ürünleri, turşu, sirke, mayadan elde edilen soslar ketçap, hardal, soya sosu, et suyu tabletleri, kurutulmuş meyveler ve malt içeceklerdir. Ayrıca paketli bir gıda satın alırken mutlaka etiket bilgisi okunmalıdır. Maya bazı besinlerin etiketlerinde hidrolize protein, hidrolize bitkisel protein ve kabartıcı olarak adlandırılmaktadır. Bunların yanında mayaya duyarlılığı olan kişilerin mayanın üremesini artıran şeker ve şekerli ürünlerden uzak durması gerekmektedir.
Açılıp uzun süre depolanan herhangi bir gıda da maya içerebilir. Bu besinlerin beslenme programından çıkarılmasıyla birlikte maya içermeyen besinler eklenebilir. Mayasız ekmek, soda ile hazırlanmış ekmekler, pirinç, kesik olarak adlandırılan peynirler mayasız besinlerdir.
B VİTAMİNİ FAKTÖRÜNE DİKKAT!
Canlı bir mantar olan mayanın besin bileşimine bakıldığında ise B vitamininden zengindir, magnezyum, sodyum, potasyum ve çinko minerallerini içerir. Maya içeren yiyecek ve içeceklerin beslenme programından çıkarılmasıyla kişinin yeterli ve dengeli beslenme sağlayabilmesi için B vitaminini diğer besinlerden karşıladığına dikkat edilmelidir. B vitamini et, balık, yumurta gibi hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunabildiği gibi kuruyemiş, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi bitkisel kaynaklı gıdalarda da bulunur. Bu besinlerin tüketilmesinin önemi maya alerjisi olan kişilerde daha da artmaktadır.
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