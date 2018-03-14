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Medicabil’den “spor her yerde” sunumu

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.03.2018 12:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın önde gelen sağlık kurumlarından Özel Medicabil Hastanesi, kurum içi faaliyetlerine Beytullah Deliktaş’ın “Spor Her Yerde “sunumunu da ekledi.Medicabil Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen sunuma çok sayıda hastane personeli katıldı.

Medicabil’den “spor her yerde” sunumu

Bursa’nın önde gelen sağlık kurumlarından Özel Medicabil Hastanesi, kurum içi faaliyetlerine Beytullah Deliktaş’ın “Spor Her Yerde “sunumunu da ekledi.
Medicabil Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen sunuma çok sayıda hastane personeli katıldı. Spor eğitimcisi Beytullah Deliktaş, “Vereceğiniz çok küçük bir karar, hareketsiz kalmanın önüne geçecektir. Asansör kullanmamak gibi küçük bile olsa bir karar alıp, gün içinde bunun faydasını göreceğinizden emin olabilirsiniz. Spor hayatımızın her anında var. Hareket halinde olma alışkanlığını kazanmak, bu konuda yanımızdaki insanları da empoze etmek gerekir” dedi.
Beytullah Deliktaş, “Spor alışkanlığı kazanmak, günün belirli saatlerinde bir spor salonuna düzenli olarak gitmek değildir. Sosyal çevremiz ile olan etkileşimimiz, hareket halinde olmamız, beslenme alışkanlıklarımız belirleyici rol oynar. En küçük hareket bile hiç hareket etmemekten daha iyidir“ şeklinde konuştu.

Medicabil’den “spor her yerde” sunumu

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