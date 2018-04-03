Medical Park Elazığ Hastanesi ile 2 sendika arasında protokol

Medical Park Elazığ Hastanesi ile 2 sendika arasından sağlık hizmetleri protokolü imzalandı.

Medical Park Elazığ Hastanesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Çimento Fabrikaları Sendikası ve Türk Harp İş Sendikası ile sağlık hizmetleri protokolü imzaladı. Protokol kapsamında sendika üyeleri ve birinci derecede yakılarının indirimli hizmet alabileceği belirtildi.

2 sendika ile sağlık protokolü imzaladıklarını belirten Hastanenin Kurumsal Pazarlama Müdürü Doğuş Doğan, “Sendika üyelerimizin Allah yolunu buraya düşürmesin. Ama geldiklerinde de hastane olarak yanlarında olduğumuzu göstermek istedik. Sendika üyelerimizin kurumumuzdan indirimli faydalanabileceğini vurgulamak istedik. Herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Çimento Fabrikaları Sendikası ve Türk Harp İş Sendikası Başkanı Murat Çoşkun ise , “Bir indirim anlaşması imzaladık. Bu mevcut sözleşme geçmiş yıllarda da vardı. Sözleşmemizin süresi bitti. Bu anlamda tekrar yeniledik. Temennimiz hiçbir üyemizin buralara düşmemesi. Buraya düştüğümüz zaman amaç en iyi hizmeti almak” diye konuştu.

Protokolden duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Harp İş Sendikası Başkanı Erhan Şaman ise, “İndirim anlaşması imzaladık. Hastaneye alakasından dolayı çok teşekkür ederiz. Bu anlaşma 54. fabrika müdürlüğünde çalışan tüm personel için geçerlidir. İyi bir hizmet almak herkesin hakkıdır. Bu indirimden en iyi şekilde faydalanacağımıza inanıyorum” şeklinde ifade etti.